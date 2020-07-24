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В ЕАО продлили ограничения по коронавирусу
Все ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, действующие на территории Еврейской автономной области, продлеваются до 3... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:20
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В ЕАО продлили ограничения по коронавирусу

14:20 24.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Все ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, действующие на территории Еврейской автономной области, продлеваются до 3 августа, сообщает правительство региона в пятницу.
"Согласно постановлению № 211 от 23.07.2020 года все ограничительные мероприятия, в данный момент действующие на территории региона, продлеваются до 3 августа. Основанием для этого стали рекомендации регионального управления Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в регионе также продлен запрет на личные приемы граждан руководителями органов власти всех уровней.
Ранее сообщалось, что с 15 июня ЕАО приступила к первому этапу снятия ограничений, в частности, открылись небольшие магазины промышленных товаров, имеющие отдельный вход, разрешены прогулки по два человека и занятия спортом на улице. Однако режим самоизоляции сохраняется для людей из группы риска, запрещены массовые мероприятия. С 17 июля пять из шести районов области приступили ко второму этапу снятия ограничений, прежний режим сохранится на территории Смидовичского района.
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По данным правительства, с начала пандемии в ЕАО заболели 519 человек, из них выздоровели 442, умерли семеро. Коечный фонд для больных с COVID-19 заполнен на 23,8% - занято 43 места из 180.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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