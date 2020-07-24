В ЕАО продлили ограничения по коронавирусу

Отмечается, что в регионе также продлен запрет на личные приемы граждан руководителями органов власти всех уровней.

По данным правительства, с начала пандемии в ЕАО заболели 519 человек, из них выздоровели 442, умерли семеро. Коечный фонд для больных с COVID-19 заполнен на 23,8% - занято 43 места из 180.