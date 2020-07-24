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Грабители в противовирусных костюмах отняли у москвички сто тысяч рублей
Полицейские выясняют обстоятельства грабежа на Рязанском проспекте и ищут двух злоумышленников, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:39
москва
происшествия
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РИА Новости
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москва, происшествия

Грабители в противовирусных костюмах отняли у москвички сто тысяч рублей

14:19 24.07.2020 (обновлено: 14:39 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства грабежа на Рязанском проспекте и ищут двух злоумышленников, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД.

"В 12:30 поступило сообщение, что на Рязанском проспекте, 45, корпус 1, женщина выходила из квартиры. Двое неизвестных толкнули ее, связали и угрожали предметом, похожим на пистолет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, потерпевшая, испугавшись, рассказала, где хранит кошелек. Злоумышленники забрали деньги и скрылись. На месте работает следственно-оперативная группа.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, нападавшие были одеты в белые противовирусные костюмы. Их добычей, по предварительной информации, стали 100 тысяч рублей.
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