https://ria.ru/20200724/1574863827.html
Грабители в противовирусных костюмах отняли у москвички сто тысяч рублей
Полицейские выясняют обстоятельства грабежа на Рязанском проспекте и ищут двух злоумышленников, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:19
2020-07-24T14:39
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия