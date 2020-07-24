https://ria.ru/20200724/1574863727.html
В МИД назвали цели провокаций со стороны США
Основными мишенями провокаций со стороны Соединенных Штатов в медийном пространстве стали Россия и Китай, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:17
2020-07-24T14:48
медиавойны
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
китай
сша
в мире
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https://ria.ru/20200710/1574161086.html
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647279_0:56:2955:1718_1400x0_80_0_0_14e0af911166cb093a5291c1b464cffd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай, сша, в мире