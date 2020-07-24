В МИД назвали цели провокаций со стороны США

"Мне кажется, они пошли в своих заявлениях еще дальше. Теперь это не просто агрессивная риторика, подкрепленная не менее агрессивными действиями. Теперь это попытка спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая. Это, могу вас заверить, у них не получится", - добавила она.