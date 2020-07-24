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Медиавойны
https://ria.ru/20200724/1574863727.html
В МИД назвали цели провокаций со стороны США
Основными мишенями провокаций со стороны Соединенных Штатов в медийном пространстве стали Россия и Китай, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:48
медиавойны
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
китай
сша
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай, сша, в мире

В МИД назвали цели провокаций со стороны США

14:17 24.07.2020 (обновлено: 14:48 24.07.2020)
609
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Основными мишенями провокаций со стороны Соединенных Штатов в медийном пространстве стали Россия и Китай, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, они пошли в своих заявлениях еще дальше. Теперь это не просто агрессивная риторика, подкрепленная не менее агрессивными действиями. Теперь это попытка спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая. Это, могу вас заверить, у них не получится", - добавила она.
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Захарова подчеркнула, что укрепление равноправного партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем является приоритетом внешней политики РФ. "Этот курс носит устойчивый, долгосрочный характер, отвечает задачам укрепления добрососедства и обеспечения развития России и Китая", - сказала она.
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МедиавойныМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КитайСШАВ мире
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