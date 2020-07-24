https://ria.ru/20200724/1574863673.html
МИД назвал Россию и Китай целями информационной войны со стороны Запада
Основными мишенями провокаций со стороны Соединенных Штатов в медийном пространстве стали Россия и Китай, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:16
2020-07-24T14:55
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
китай
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574852729.html
россия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай, в мире