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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200724/1574863560.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 83,1 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 91,38 копейки - до 83,1031 рубля, курс доллара поднялся на 63,44 копейки... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
курс рубля
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, курс рубля, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 83,1 рубля

14:39 24.07.2020
363
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро в Москве
Электронное табло с символикой евро в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Электронное табло с символикой евро в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 91,38 копейки - до 83,1031 рубля, курс доллара поднялся на 63,44 копейки - до 71,5974 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 76,02 копейки, составив 76,775 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссиякурс рубляДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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