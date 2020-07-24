Экс-претендент на пост главы Белоруссии Цепкало уехал в Россию

На вопрос о том, вернется ли он в Белоруссию, Цепкало заявил, что может приехать на агитационный митинг в Минск. "В целом в страну после выборов я, безусловно, планирую возвращаться. Здесь все будет зависеть от исхода, но если в Беларуси будет жарко, я приеду раньше, чем 9 августа", - сказал Цепкало.