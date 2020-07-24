Экс-претендент на пост главы Белоруссии Цепкало уехал в Россию

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало подтвердил, что покинул республику из-за угрозы ареста и сейчас находится в Москве, но может вернуться до выборов 9 августа.
Ранее источник в окружении политика сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, Цепкало выехал накануне вечером, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Посольство Белоруссии в РФ заявило, что не располагает информацией о возможном приезде в Москву Цепкало. Кроме того, в посольстве РФ в Минске заявили, что экс-претендент на пост президента не информировал дипломатов о планах отъезда в Москву. В свою очередь в Кремле РИА Новости заявили, что не в курсе, где находится Цепкало.
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"У меня есть хорошие друзья в правоохранительных органах. И когда из одного органа из трех букв поступили сведения, я временно решил не показывать, где я нахожусь. Но когда уже из второго органа из трех букв мне сказали точно, что дана команда о моем аресте, я стал подумывать о том, чтобы уехать. И в это время к детям в школу пришли работники прокуратуры и начали у учителей, завуча, директора школы требовать, чтобы они подписывали какие-то бумаги в отношении нашего ребенка. Я не знаю, что за характер бумаг, но одна из учителей пришла очень взволнованная и рассказала нам. Поэтому я забрал детей и увез в Москву.", - цитирует Цепкало Forbes.
По его словам, сигналы он получал из МВД и КГБ Белоруссии.
На вопрос о том, вернется ли он в Белоруссию, Цепкало заявил, что может приехать на агитационный митинг в Минск. "В целом в страну после выборов я, безусловно, планирую возвращаться. Здесь все будет зависеть от исхода, но если в Беларуси будет жарко, я приеду раньше, чем 9 августа", - сказал Цепкало.
Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу. Цепкало не присутствовал при рассмотрении жалобы. В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.