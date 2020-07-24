Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574863283.html
В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны силовиков за неделю
Украинские силовики семь раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:11
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
бмп-2
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_a96d4188d9d63da5bb0fb791ed0121b4.jpg
https://ria.ru/20200724/1574830172.html
1
донбасс
луганская народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_a96d4188d9d63da5bb0fb791ed0121b4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3818995dfa571c7cf9af42324156d599.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_194:0:2242:2048_1400x0_80_0_0_17c25f14f7759868d6b079501f218e35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, бмп-2, украина, в мире

В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны силовиков за неделю

14:11 24.07.2020
101
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Семнадцатого июля в ЛНР заявили, что украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины семь раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по шести подконтрольным ЛНР населенным пунктам, используя минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП-2, зенитные установки, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Представитель оборонного ведомства ЛНР уточнил, что в результате обстрелов в подконтрольных республике населенных пунктах Знаменка и Фрунзе повреждены жилые дома.
"Адекватными действиями защитников республики огневая активность противника была подавлена, трое боевиков 93-й бригады вооруженных сил Украины получили ранения, четверо уничтожены, также один боевик 24-й бригады (ВС Украины - ред.) ликвидирован, один получил тяжелые ранения", - заявил Осадчий.
Украинские военные в Донецкой области
Вчера, 01:32
ЛНР призвала украинских солдат не выполнять приказы на обстрелы
000030
Обсудить 1
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБМП-2УкраинаВ мире
Рекомендуем
Лесной пожар
В Красноярском крае сняли режим ЧС после пожаров
Власти американского Чикаго убирают из городского парка памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу
Власти Чикаго убрали памятник Колумбу, ставший причиной протестов
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Экс-претендент на пост главы Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Новые колокола для храма Тихвинской иконы Божией Матери Симонова монастыря
Все храмы РПЦ отметят День крещения Руси колокольным звоном
Пассажирский самолет в небе
Ограничение на прилет отменили в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Белоруссия не допустит искусственной дестабилизации ситуации в стране
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов перед встречей президента РФ Владимира Путина с общественностью в музейно-выставочном комплексе Константиновская батарея в Севастополе
Аксенов оценил уровень туризма в Крыму
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
СМИ рассказали о реакции Трампа на превращение Айя-Софии в мечеть
Военнослужащие в Донбассе
ЛНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах в Донбассе
Эдуард Басурин
В ДНР назвали число нарушений перемирия силовиками за год
Билет на самолет
Российские авиакомпании начнут продажу билетов за рубеж
Логотип московского метро
Полиция запретила останавливать поезда метро на "Новокузнецкой"
Пассажирский самолет в небе
Голикова назвала страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посольство Армении призывает соотечественников быть сдержанными
Город Кано, Нигерия
В Нигерии похитили четырех граждан Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния