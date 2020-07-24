В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны силовиков за неделю

ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Семнадцатого июля в ЛНР заявили, что украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины семь раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по шести подконтрольным ЛНР населенным пунктам, используя минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП-2, зенитные установки, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Представитель оборонного ведомства ЛНР уточнил, что в результате обстрелов в подконтрольных республике населенных пунктах Знаменка и Фрунзе повреждены жилые дома.
"Адекватными действиями защитников республики огневая активность противника была подавлена, трое боевиков 93-й бригады вооруженных сил Украины получили ранения, четверо уничтожены, также один боевик 24-й бригады (ВС Украины - ред.) ликвидирован, один получил тяжелые ранения", - заявил Осадчий.