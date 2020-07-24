Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574863146.html
В Красноярском крае сняли режим ЧС после пожаров
Власти сняли режим чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края, сообщается на сайте регионального правительства. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:10
красноярский край
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049825_0:171:3034:1878_1400x0_80_0_0_b077d4b88351585b560dd5fe101008c5.jpg
https://ria.ru/20200724/1574834403.html
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049825_0:171:3034:1878_1400x0_80_0_0_b077d4b88351585b560dd5fe101008c5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049825_152:0:2883:2048_1400x0_80_0_0_3e6ac76c3f3e30e2d8fc57d857f5ffff.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049825_493:0:2541:2048_1400x0_80_0_0_e94b512d7981b6e57327c6a4a04bd460.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, общество, происшествия

В Красноярском крае сняли режим ЧС после пожаров

14:10 24.07.2020
96
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Лесной пожар . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 июл – РИА Новости. Власти сняли режим чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края, сообщается на сайте регионального правительства.
Режим ЧС был введён в лесах региона 2 июля в связи с серьезной обстановкой с лесными пожарами на севере региона.
"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, а также с учётом метеорологических прогнозов, правительство края приняло решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края", - говорится в сообщении.
По данным лесопожарного центра на вечер пятницы, в регионе действует два лесных пожара на площади 10 гектаров в Кежемском районе.
Тушение лесных пожаров
Вчера, 07:49
Названы регионы, которые получат наибольшую помощь на борьбу с пожарами
000000
Обсудить 0
Красноярский крайОбществоПроисшествия
Рекомендуем
Украинский военный
В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны силовиков за неделю
Власти американского Чикаго убирают из городского парка памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу
Власти Чикаго убрали памятник Колумбу, ставший причиной протестов
Пассажирский самолет в небе
Ограничение на прилет отменили в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов перед встречей президента РФ Владимира Путина с общественностью в музейно-выставочном комплексе Константиновская батарея в Севастополе
Аксенов оценил уровень туризма в Крыму
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Борец с коррупцией из МВД получил четыре года за провокацию чиновника
Машина скорой помощи
В Татарстане назвали число медработников, заразившихся коронавирусом
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Белоруссия не допустит искусственной дестабилизации ситуации в стране
Полицейский
Грабители в противовирусных костюмах отняли у москвички сто тысяч рублей
Логотип московского метро
Полиция запретила останавливать поезда метро на "Новокузнецкой"
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 42 394
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Экс-претендент на пост главы Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Московское метро
В Москве на станции метро "Новокузнецкая" нашли сумку с муляжом гранаты
Новые колокола для храма Тихвинской иконы Божией Матери Симонова монастыря
Все храмы РПЦ отметят День крещения Руси колокольным звоном
Эдуард Басурин
В ДНР назвали число нарушений перемирия силовиками за год
Автомобиль следственного комитета
В Астраханской области двухлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния