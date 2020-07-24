https://ria.ru/20200724/1574863146.html
В Красноярском крае сняли режим ЧС после пожаров
Власти сняли режим чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края, сообщается на сайте регионального правительства. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:10
2020-07-24T14:10
красноярский край
общество
происшествия
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https://ria.ru/20200724/1574834403.html
красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, общество, происшествия