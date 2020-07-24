В Красноярском крае сняли режим ЧС после пожаров

КРАСНОЯРСК, 24 июл – РИА Новости. Власти сняли режим чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края, сообщается на сайте регионального правительства.

Режим ЧС был введён в лесах региона 2 июля в связи с серьезной обстановкой с лесными пожарами на севере региона.

"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, а также с учётом метеорологических прогнозов, правительство края приняло решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края", - говорится в сообщении.

По данным лесопожарного центра на вечер пятницы, в регионе действует два лесных пожара на площади 10 гектаров в Кежемском районе.