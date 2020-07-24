Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200724/1574863037.html
Липецкая область увеличила объемы агроэкспорта
Объем экспорта сельскохозяйственной продукции Липецкой области в первом полугодии 2020 года, по предварительной оценке, составит свыше 800 тысяч тонн на общую... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:09
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/117938/62/1179386230_0:239:2789:1808_1400x0_80_0_0_4f90d06501e24ad0eb2d7c7984461aae.jpg
https://ria.ru/20200723/1574800431.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/117938/62/1179386230_0:239:2789:1808_1400x0_80_0_0_4f90d06501e24ad0eb2d7c7984461aae.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/117938/62/1179386230_30:0:2761:2048_1400x0_80_0_0_dc7d0555d5ac37f95449a7c3574109f2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/117938/62/1179386230_371:0:2419:2048_1400x0_80_0_0_77a77e12ecda222d2f7b055702f467ea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

Липецкая область увеличила объемы агроэкспорта

14:09 24.07.2020
29
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСозревшие початки кукурузы
Созревшие початки кукурузы
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Созревшие початки кукурузы
ЛИПЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции Липецкой области в первом полугодии 2020 года, по предварительной оценке, составит свыше 800 тысяч тонн на общую сумму 237,3 миллиона долларов - это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"Свою продукцию область экспортировала более чем в 50 стран мира. Большим спросом на зарубежном рынке сегодня пользуется наше детское питание, пиво, воды и овощные консервы. Пищевой продукции мы реализовали на сумму 85,5 миллиона долларов. А сахара на рекордные 39 миллионов долларов", - сказал глава региона.
Пресс-служба областной администрации напоминает, что Липецкая область является одним из лидеров по объемам производства сахара в России, поэтому, учитывая возможности регионального свеклосахарного производства и достаточно широкий ассортимент экспортной продукции, как прямой – сахар, так и сопутствующей – жом, меласса, это направление экспорта имеет большие перспективы.
Поставки за рубеж зерновых культур – пшеницы, кукурузы и ячменя, традиционно занимавшие основную долю экспорта продукции региона, в связи с введенными экспортными ограничениями в первом полугодии, существенно снизились. Однако имеющиеся предпосылки при условии благоприятного развития ситуации позволят отправить на экспорт не менее 500 тысяч тонн зерновых, уточнил губернатор.
Корзина с красными яблоками
23 июля, 15:49Липецкая область
В Липецкой области начался сбор яблок
100000
Обсудить 0
Липецкая областьИгорь Артамонов
Рекомендуем
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон о повышении эффективности управления ВЭБ
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Комитеты СФ проведут заседание в Норильске с акционерами "Норникеля"
Раздельный сбор мусора
"Мусорной" темой в Ленобласти займется бизнес
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Госдолг Тамбовской области сократится более чем на 322 млн рублей
Здание Центрального банка РФ
ЦБ прогнозирует падение экспорта из России в 2020 году на 13-15%
Здание Центрального банка РФ
Банк России изменил прогноз по спаду ВВП в 2020 году
Здание Центрального банка РФ
Центробанк улучшил прогноз по росту кредитования организаций в 2020 году
Красноярский центр медицинской эстетики Отражение
Пережили шок. Как бьюти-центр в Красноярске смог преодолеть кризис
Золотой слиток
Цена золота приблизилась к историческому максимуму
Банкомат
Выплаты клиентам банка "Центрально-Азиатский" начнутся до 7 августа
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Бурятии продлили ограничения по коронавирусу
Зерна пшеницы
Любимов отметил достижения рязанских аграриев
Ружье
В сочинском нацпарке поймали охотившегося на медведя браконьера
Здание Центрального банка РФ
Центробанк проследит за начавшимся ростом расчетов наличными
Бутылки вина
Совфед одобрил закон о рекламе вина из ЕАЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния