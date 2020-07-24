Липецкая область увеличила объемы агроэкспорта

ЛИПЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции Липецкой области в первом полугодии 2020 года, по предварительной оценке, составит свыше 800 тысяч тонн на общую сумму 237,3 миллиона долларов - это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона . Объем экспорта сельскохозяйственной продукции Липецкой области в первом полугодии 2020 года, по предварительной оценке, составит свыше 800 тысяч тонн на общую сумму 237,3 миллиона долларов - это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов

"Свою продукцию область экспортировала более чем в 50 стран мира. Большим спросом на зарубежном рынке сегодня пользуется наше детское питание, пиво, воды и овощные консервы. Пищевой продукции мы реализовали на сумму 85,5 миллиона долларов. А сахара на рекордные 39 миллионов долларов", - сказал глава региона.

Пресс-служба областной администрации напоминает, что Липецкая область является одним из лидеров по объемам производства сахара в России, поэтому, учитывая возможности регионального свеклосахарного производства и достаточно широкий ассортимент экспортной продукции, как прямой – сахар, так и сопутствующей – жом, меласса, это направление экспорта имеет большие перспективы.