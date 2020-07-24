https://ria.ru/20200724/1574863037.html
Липецкая область увеличила объемы агроэкспорта
Объем экспорта сельскохозяйственной продукции Липецкой области в первом полугодии 2020 года, по предварительной оценке, составит свыше 800 тысяч тонн на общую... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:09
2020-07-24T14:09
липецкая область
игорь артамонов
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 21 июл - РИА Новости
. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции Липецкой области в первом полугодии 2020 года, по предварительной оценке, составит свыше 800 тысяч тонн на общую сумму 237,3 миллиона долларов - это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
"Свою продукцию область экспортировала более чем в 50 стран мира. Большим спросом на зарубежном рынке сегодня пользуется наше детское питание, пиво, воды и овощные консервы. Пищевой продукции мы реализовали на сумму 85,5 миллиона долларов. А сахара на рекордные 39 миллионов долларов", - сказал глава региона.
Пресс-служба областной администрации напоминает, что Липецкая область является одним из лидеров по объемам производства сахара в России, поэтому, учитывая возможности регионального свеклосахарного производства и достаточно широкий ассортимент экспортной продукции, как прямой – сахар, так и сопутствующей – жом, меласса, это направление экспорта имеет большие перспективы.
Поставки за рубеж зерновых культур – пшеницы, кукурузы и ячменя, традиционно занимавшие основную долю экспорта продукции региона, в связи с введенными экспортными ограничениями в первом полугодии, существенно снизились. Однако имеющиеся предпосылки при условии благоприятного развития ситуации позволят отправить на экспорт не менее 500 тысяч тонн зерновых, уточнил губернатор.