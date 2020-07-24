Аксенов оценил уровень туризма в Крыму

В России предложили создать сервис бронирования отдыха в Крыму

В России предложили создать сервис бронирования отдыха в Крыму

"По-моему, занято все как никогда, я такого курортного сезона не помню. Свободных мест нет, практически ни в одном отеле невозможно найти номер. Все забронировано до сентября-октября месяца", - сказал Аксенов журналистам.