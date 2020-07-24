https://ria.ru/20200724/1574862885.html
Аксенов оценил уровень туризма в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что не помнит такого курортного сезона на полуострове, когда все места в отелях забронированы до середины осени. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:07
2020-07-24T14:13
туризм
туризм
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
республика крым
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республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805406_0:0:2741:1543_1400x0_80_0_0_23452e178d7cfb7465716641a42aeeab.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), новости - туризм, республика крым