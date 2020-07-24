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Туризм
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Аксенов оценил уровень туризма в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что не помнит такого курортного сезона на полуострове, когда все места в отелях забронированы до середины осени. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:13
туризм
туризм
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), новости - туризм, республика крым

Аксенов оценил уровень туризма в Крыму

14:07 24.07.2020 (обновлено: 14:13 24.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов перед встречей президента РФ Владимира Путина с общественностью в музейно-выставочном комплексе "Константиновская батарея" в Севастополе
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов перед встречей президента РФ Владимира Путина с общественностью в музейно-выставочном комплексе Константиновская батарея в Севастополе
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КЕРЧЬ, 24 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что не помнит такого курортного сезона на полуострове, когда все места в отелях забронированы до середины осени.
Крым принял миллион отдыхающих начиная с июля текущего года, когда были сняты ограничения из-за коронавируса и отдых на полуострове был разрешен всем туристам из России, сообщил ранее глава Крыма.
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"По-моему, занято все как никогда, я такого курортного сезона не помню. Свободных мест нет, практически ни в одном отеле невозможно найти номер. Все забронировано до сентября-октября месяца", - сказал Аксенов журналистам.
По его словам, на сегодняшний день 727 санаториев и отелей взяли на себя обязательства соблюдать требования Роспотребнадзора по безопасности в период курортного сезона.
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