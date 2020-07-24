Белоруссия не допустит искусственной дестабилизации ситуации в стране

"Руководство Беларуси не допустит того, чтобы искусственно была дестабилизирована ситуация в обществе, в стране, и это привело к нестабильности государства, и вообще может привести к потере суверенитета, независимости Беларуси", - заявил Макей журналистам в Риге по итогам переговоров с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем. Трансляцию вел белорусский МИД в своем аккаунте в Instagram.