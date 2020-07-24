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Белоруссия не допустит искусственной дестабилизации ситуации в стране
Руководство Белоруссии на фоне кампании по выборам президента не допустит искусственной дестабилизации ситуации в стране, поскольку это может привести к потере... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:07
президентская кампания в белоруссии
владимир макей
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белоруссия не допустит искусственной дестабилизации ситуации в стране

14:06 24.07.2020 (обновлено: 14:07 24.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей . Архивное фото
МИНСК, 24 июл - РИА Новости. Руководство Белоруссии на фоне кампании по выборам президента не допустит искусственной дестабилизации ситуации в стране, поскольку это может привести к потере суверенитета и независимости, заявил в пятницу глава МИД республики Владимир Макей.

"Руководство Беларуси не допустит того, чтобы искусственно была дестабилизирована ситуация в обществе, в стране, и это привело к нестабильности государства, и вообще может привести к потере суверенитета, независимости Беларуси", - заявил Макей журналистам в Риге по итогам переговоров с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем. Трансляцию вел белорусский МИД в своем аккаунте в Instagram.

Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
7 июля, 14:16
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, двоим претендентам было отказано в регистрации. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.
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Президентская кампания в БелоруссииВладимир МакейАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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