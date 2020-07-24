В Татарстане назвали число медработников, заразившихся коронавирусом

КАЗАНЬ, 24 июл - РИА Новости. Новая Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 189 медицинских работников в Татарстане, девять врачей скончались, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков в пятницу.

"Было получено нами и направлено в ФСС медицинскими организациями 243 уведомления о случаях заболевания врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Из них 189 случаев подтверждено, в 54 случаях ведется расследование", - сказал Жаворонков в ходе онлайн-брифинга.

По его информации, девять медицинских работников в республике умерли от COVID-19. "Медицинские работники – это такие же частички социума, как и все остальные. Поэтому смертельные случаи есть. У нас на данный момент зарегистрировано девять случаев заболевания медицинских работников, закончившихся летальным исходом. У трёх из них нет связи с профессиональной деятельностью, по шести продолжается расследование", – пояснил замминистра.

Также Жаворонков отметил единичные случаи заражения пациентов коронавирусной инфекцией в стационарах, не специализирующихся на COVID.

"Действительно, у нас единичные случаи заражения были от тех, кто поступал на оказание помощи, в том числе и неотложной. Такие пациенты были тотчас после выявления коронавирусной инфекции эвакуированы в медицинские учреждения, которые специализируются на лечении пациентов с COVID, а в самих медицинских учреждениях были проведены противоэпидемические мероприятия в полном объеме", - сказал он.

Всего в Татарстане на 24 июля зарегистрировано 5372 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели за весь период 4219 человек. В республике зарегистрирован 31 летальный исход от COVID-19.