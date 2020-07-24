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Распространение нового коронавируса
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В Татарстане назвали число медработников, заразившихся коронавирусом
Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 189 медицинских работников в Татарстане, девять врачей скончались, сообщил заместитель министра здравоохранения... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:05
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Татарстане назвали число медработников, заразившихся коронавирусом

14:05 24.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 июл - РИА Новости. Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 189 медицинских работников в Татарстане, девять врачей скончались, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков в пятницу.
"Было получено нами и направлено в ФСС медицинскими организациями 243 уведомления о случаях заболевания врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Из них 189 случаев подтверждено, в 54 случаях ведется расследование", - сказал Жаворонков в ходе онлайн-брифинга.
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По его информации, девять медицинских работников в республике умерли от COVID-19. "Медицинские работники – это такие же частички социума, как и все остальные. Поэтому смертельные случаи есть. У нас на данный момент зарегистрировано девять случаев заболевания медицинских работников, закончившихся летальным исходом. У трёх из них нет связи с профессиональной деятельностью, по шести продолжается расследование", – пояснил замминистра.
Также Жаворонков отметил единичные случаи заражения пациентов коронавирусной инфекцией в стационарах, не специализирующихся на COVID.
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"Действительно, у нас единичные случаи заражения были от тех, кто поступал на оказание помощи, в том числе и неотложной. Такие пациенты были тотчас после выявления коронавирусной инфекции эвакуированы в медицинские учреждения, которые специализируются на лечении пациентов с COVID, а в самих медицинских учреждениях были проведены противоэпидемические мероприятия в полном объеме", - сказал он.
Всего в Татарстане на 24 июля зарегистрировано 5372 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели за весь период 4219 человек. В республике зарегистрирован 31 летальный исход от COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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