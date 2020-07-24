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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574862328.html
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 42 394
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 1119, до 42394, всего с начала пандемии умерли 2150 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
румыния
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, воз, румыния

В Румынии число случаев COVID-19 достигло 42 394

14:03 24.07.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 1119, до 42394, всего с начала пандемии умерли 2150 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 41275 случаях заражения, 2126 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 42394 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 2150 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 16 августа. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Вчера, 13:03Распространение нового коронавируса
Мурашко рассказал о переговорах по поставкам вакцины от COVID-19 в ШОС
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗРумыния
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