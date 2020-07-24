В Румынии число случаев COVID-19 достигло 42 394

Ранее власти страны сообщали о 41275 случаях заражения, 2126 из которых стали летальными.

"На сегодня в Румынии подтверждено 42394 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 2150 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 16 августа. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.