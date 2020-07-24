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В ДНР назвали число нарушений перемирия силовиками за год
Украинские силовики около 4 тысяч раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за год действия бессрочного перемирия, заявил в пятницу журналистам заместитель РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:02
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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РИА Новости
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353
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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР назвали число нарушений перемирия силовиками за год

14:02 24.07.2020
79
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Эдуард Басурин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские силовики около 4 тысяч раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за год действия бессрочного перемирия, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
С 21 июля 2019 года в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие.
"За этот период зафиксировано около четырех тысяч нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, более трети нарушений – с применением артиллерии и минометов. По территории республики выпущено 35 тысяч боеприпасов", - сказал Басурин.
По его словам, в результате обстрелов пятеро мирных жителей погибли, 60 – ранены.
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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