https://ria.ru/20200724/1574862142.html
В ДНР назвали число нарушений перемирия силовиками за год
Украинские силовики около 4 тысяч раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за год действия бессрочного перемирия, заявил в пятницу журналистам заместитель РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:02
2020-07-24T14:02
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574857947.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152163/03/1521630314_0:63:3072:1791_1400x0_80_0_0_bfa69f266a6c591c21bfeef99b913f5d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире