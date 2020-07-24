https://ria.ru/20200724/1574862076.html
В ДНР заявили о 38 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Украинские силовики 38 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:01
2020-07-24T14:01
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донбасс
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_a96d4188d9d63da5bb0fb791ed0121b4.jpg
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_a96d4188d9d63da5bb0fb791ed0121b4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3818995dfa571c7cf9af42324156d599.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_194:0:2242:2048_1400x0_80_0_0_17c25f14f7759868d6b079501f218e35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, в мире