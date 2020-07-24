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В ДНР заявили о 38 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Украинские силовики 38 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:01
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донбасс
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили о 38 нарушениях перемирия силовиками за неделю

14:01 24.07.2020
61
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Украинские силовики 38 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За неделю противник 38 раз нарушил режим прекращения огня. По районам 17 населенных пунктов республики противник выпустил 116 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и 52 боеприпаса к различным типам гранатометов", - сказал Басурин.
По его словам, был уничтожен один беспилотник украинских силовиков.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 33 раза нарушили перемирие в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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