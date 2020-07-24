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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200724/1574861990.html
СМИ рассказали о реакции Трампа на превращение Айя-Софии в мечеть
Президент США Дональд Трамп на встрече с архиепископом Америки Константинопольской православной церкви Элпидофором в Белом доме выразил сильное недовольство... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:00
религия и мировоззрение
майкл пенс
новости - религия и мировоззрение
дональд трамп
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_284:0:2516:1256_1400x0_80_0_0_797f42399535e0b96d5be9c22110a43e.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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майкл пенс, новости - религия и мировоззрение, дональд трамп, в мире

СМИ рассказали о реакции Трампа на превращение Айя-Софии в мечеть

14:00 24.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
АФИНЫ, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с архиепископом Америки Константинопольской православной церкви Элпидофором в Белом доме выразил сильное недовольство решением президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть, передает Афинское агентство новостей АМНА.
"После запланированной 30-минутной встречи, которую архиепископ Элпидофор провел с вице-президентом США Майклом Пенсом в Вашингтоне, Трампу сообщили о том, что в Белом доме находится архиепископ, он пригласил его в свой кабинет и обсудил с ним все критические темы в течение 15 минут", – сообщает агентство.
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"Президент США выглядел очень раздраженным и выразил свою обеспокоенность вопросом защиты прав человека и особенно религиозных свобод меньшинств в Турции. Он объявил себя помощником и сторонником Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея, а также эллинизма, и подчеркнул, что он немедленно приступит к необходимым вмешательствам", - говорится в сообщении.
Вице-президент Пенс написал в Twitter, что Соединенные Штаты будут решительно выступать на стороне греческой православной церкви, призывая к тому, чтобы собор Святой Софии оставался доступным источником вдохновения для каждого человека любой веры.
"Я благодарен за встречу с президентом Трампом и вице-президентом Пенсом в Белом доме. Я выразил нашу глубокую скорбь по поводу превращения собора Святой Софии в мечеть, наше беспокойство о безопасности Вселенского патриархата и защите религиозных свобод", - написал архиепископ Элпидофор в своем аккаунте в Twitter.
"Во время встречи, которая прошла в теплой атмосфере, архиепископ Америки поднял все ключевые вопросы, касающиеся Вселенского патриархата, особо подчеркнув важность и необходимость открытия Богословской школы Халки", - сообщает АМНА.
Архиепископа сопровождал главный управляющий американской архиепископией отец Александрос Карлуцос.
Константинопольская патриархия добивается от властей Турции разрешения возобновить работу Халкинской богословской школы на острове Хейбелиада, недалеко от Стамбула. Школа была единственным духовным заведением, готовившим священников для Константинопольского патриархата, она была закрыта в 1971 году после запрета на работу частных учебных заведений в Турции.
На острове Хейбелиада последние два дня, 22 и 23 июля, находился Константинопольский патриарх Варфоломей. Он провел двухдневный синод поместной церкви. О решениях синода ничего не сообщается. Не известно также, где Варфоломей находится 24 июля, когда в Святой Софии совершается первый за 86 лет намаз.
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