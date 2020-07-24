https://ria.ru/20200724/1574861871.html
Российские авиакомпании начнут продажу билетов за рубеж
Росавиация в пятницу уведомит авиакомпании о возобновлении с 1 августа полетов в ряд городов иностранных государств, перевозчики в ближайшее время приступят к... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:59
2020-07-24T14:15
туризм
туризм
новости - туризм
евгений дитрих
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, евгений дитрих, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика