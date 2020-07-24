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Российские авиакомпании начнут продажу билетов за рубеж
Росавиация в пятницу уведомит авиакомпании о возобновлении с 1 августа полетов в ряд городов иностранных государств, перевозчики в ближайшее время приступят к... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:15
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евгений дитрих
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, евгений дитрих, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика

Российские авиакомпании начнут продажу билетов за рубеж

13:59 24.07.2020 (обновлено: 14:15 24.07.2020)
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© Fotolia / zinaidasopina112Билет на самолет
Билет на самолет
© Fotolia / zinaidasopina112
Билет на самолет. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Росавиация в пятницу уведомит авиакомпании о возобновлении с 1 августа полетов в ряд городов иностранных государств, перевозчики в ближайшее время приступят к продаже билетов в них, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
"Российские авиакомпании готовились к возобновлению международных рейсов. Сегодня же Росавиация уведомит их о возобновлении с 1 августа полетов в ряд городов этих государств. Компании в ближайшее время приступят к продаже билетов", - сказал Дитрих.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕвгений ДитрихФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
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