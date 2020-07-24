Борец с коррупцией из МВД получил четыре года за провокацию чиновника

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу отправил на четыре года в колонию бывшего борца с коррупцией из центрального аппарата МВД РФ Сергея Урядова, по вине которого невиновный чиновник Мосгорсуд в пятницу отправил на четыре года в колонию бывшего борца с коррупцией из центрального аппарата МВД РФ Сергея Урядова, по вине которого невиновный чиновник Госдумы попал в колонию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как выяснило следствие, Урядов ради карьерного роста устроил провокацию с начальником инженерно-технического отдела Госдумы Андреем Востровым. Сообщник полицейского Вадим Алферов спровоцировал Вострова на получение денег за "помощь" в устройстве двух людей на работу в Госдуму, в итоге Востров был задержан за мошенничество.

В конечном счете аппаратчик получил три года лишения свободы, уже отсидел срок и освободился. Сейчас он признан потерпевшим по этому делу и требует с бывшего борца с коррупцией компенсацию. "Подставщик" Алферов получил реальный срок.

"Суд постановил признать Урядова виновным по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и назначить наказание в виде четырех лет колонии общего режима", - рассказали в суде.

После освобождения Урядов как минимум три года не сможет работать на государственной службе или в правоохранительных органах.