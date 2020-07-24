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Борец с коррупцией из МВД получил четыре года за провокацию чиновника
Мосгорсуд в пятницу отправил на четыре года в колонию бывшего борца с коррупцией из центрального аппарата МВД РФ Сергея Урядова, по вине которого невиновный... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:57
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

Борец с коррупцией из МВД получил четыре года за провокацию чиновника

13:57 24.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу отправил на четыре года в колонию бывшего борца с коррупцией из центрального аппарата МВД РФ Сергея Урядова, по вине которого невиновный чиновник Госдумы попал в колонию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как выяснило следствие, Урядов ради карьерного роста устроил провокацию с начальником инженерно-технического отдела Госдумы Андреем Востровым. Сообщник полицейского Вадим Алферов спровоцировал Вострова на получение денег за "помощь" в устройстве двух людей на работу в Госдуму, в итоге Востров был задержан за мошенничество.
В конечном счете аппаратчик получил три года лишения свободы, уже отсидел срок и освободился. Сейчас он признан потерпевшим по этому делу и требует с бывшего борца с коррупцией компенсацию. "Подставщик" Алферов получил реальный срок.
"Суд постановил признать Урядова виновным по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и назначить наказание в виде четырех лет колонии общего режима", - рассказали в суде.
После освобождения Урядов как минимум три года не сможет работать на государственной службе или в правоохранительных органах.
Уголовное дело слушалось в закрытом режиме из-за грифа "совершенно секретно", хотя о фабуле сообщала Генпрокуратура.
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Госдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
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