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Приезжающие в Россию должны иметь отрицательный тест на COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для пассажиров, направляющихся в РФ, за 72 часа нужно иметь отрицательный тест на коронавирус. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:18
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Приезжающие в Россию должны иметь отрицательный тест на COVID-19

13:57 24.07.2020 (обновлено: 14:18 24.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для пассажиров, направляющихся в РФ, за 72 часа нужно иметь отрицательный тест на коронавирус.

"Российская Федерация требует для иностранных граждан за 72 часа до полета в Российскую Федерацию иметь соответствующий тест на коронавирус, чтобы его результат был отрицательным", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Голикова уточнила, что для граждан РФ, которые приезжают, возможно сдать такой тест в течение 72 часов на территории РФ.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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