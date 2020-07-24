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Приезжающие в Россию должны иметь отрицательный тест на COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для пассажиров, направляющихся в РФ, за 72 часа нужно иметь отрицательный тест на коронавирус. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:57
2020-07-24T14:18
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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