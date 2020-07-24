Руденя и Догузова открыли новый пешеходный мост в Конаковском районе

ТВЕРЬ, 24 июл – РИА Новости. Новый пешеходный мост через реку Дойбица в Конаковом районе открыли губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, сообщает пресс-служба областного правительства.
Мост построен в рамках развития туристско-рекреационного кластера "Волжское море" на территории особой экономической зоны "Завидово".
"Развитие этого туристического кластера даст возможность комплексного развития территории, которая будет популярна у гостей из других регионов. Я надеюсь, что наша область всегда будет гостеприимной для всех, кто решил к нам приехать", – сказал глава региона на церемонии открытия моста.
По сообщению пресс-службы, вся работа на объекте была завершена равно за год. Его пролетные строения сделаны из композитных материалов – они более долговечны, экологичны и износостойки. Для обеспечения безопасности пешеходов установлены освещение и перильное ограждение. Тротуары на подходах к мосту выполнены из брусчатки, а покрытие на самом мосту обеспечит беспрепятственное движение маломобильных людей.
На строительство моста из областного бюджета были выделены около 200 миллионов рублей.