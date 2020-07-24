Руденя и Догузова открыли новый пешеходный мост в Конаковском районе

"Развитие этого туристического кластера даст возможность комплексного развития территории, которая будет популярна у гостей из других регионов. Я надеюсь, что наша область всегда будет гостеприимной для всех, кто решил к нам приехать", – сказал глава региона на церемонии открытия моста.

По сообщению пресс-службы, вся работа на объекте была завершена равно за год. Его пролетные строения сделаны из композитных материалов – они более долговечны, экологичны и износостойки. Для обеспечения безопасности пешеходов установлены освещение и перильное ограждение. Тротуары на подходах к мосту выполнены из брусчатки, а покрытие на самом мосту обеспечит беспрепятственное движение маломобильных людей.