https://ria.ru/20200724/1574861254.html
В Кремле заявили об отсутствии сроков проведения прямой линии с Путиным
Сроки проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным "пока не определены, формат участия ОНФ и волонтеров в процесс сбора и обработки вопросов граждан будет... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:54
2020-07-24T14:01
общероссийский народный фронт
дмитрий песков
владимир путин
политика
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общероссийский народный фронт, дмитрий песков, владимир путин, политика