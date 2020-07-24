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В Кремле заявили об отсутствии сроков проведения прямой линии с Путиным
Сроки проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным "пока не определены, формат участия ОНФ и волонтеров в процесс сбора и обработки вопросов граждан будет... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:01
общероссийский народный фронт
дмитрий песков
владимир путин
политика
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
общероссийский народный фронт, дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле заявили об отсутствии сроков проведения прямой линии с Путиным

13:54 24.07.2020 (обновлено: 14:01 24.07.2020)
286
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сроки проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным "пока не определены, формат участия ОНФ и волонтеров в процесс сбора и обработки вопросов граждан будет определен, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Будет определен формат участия ОНФ и волонтеров в процесс сбора и обработки вопросов граждан. Сроки проведения "Прямой линии" пока не определены", - сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь главы государства говорил, что президент проведет в этом году полноформатную прямую линию.
Путин после встречи с волонтерами поручил администрации президента при подготовке мероприятия вместе с ОНФ работать над сбором и обработкой обращений граждан.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (справа)
21 июля, 17:28
Дегтярев готов пообщаться с хабаровчанами в режиме прямой линии
522004
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Общероссийский народный фронтДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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