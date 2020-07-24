Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574860922.html
Голикова назвала число стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение
Россия возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:16
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
татьяна голикова
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:345:2908:1980_1400x0_80_0_0_0d45626a0648d30e99b089ca4d4a7e22.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:345:2908:1980_1400x0_80_0_0_0d45626a0648d30e99b089ca4d4a7e22.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ed01122f32ee0c962a8dd77fc043ea7d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_268:0:2316:2048_1400x0_80_0_0_7354a9e407cfef23002cc157b6440018.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, экономика

Голикова назвала число стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение

13:52 24.07.2020 (обновлено: 14:16 24.07.2020)
2239
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Сегодня мы можем сказать, что это пока только три страны. Почему это три страны? Потому что мы относимся весьма аккуратно, чтобы возобновление авиационного сообщения не привело к появлению новых завозных случаев на территории Российской Федерации", - сказала Голикова в эфире канала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
701214
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТатьяна ГоликоваЭкономика
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова объяснила возобновление международного авиасообщения
Пассажирский самолет в небе
Голикова назвала страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение
Билет на самолет
Российские авиакомпании начнут продажу билетов за рубеж
Пассажирский самолет в небе
Оперштаб работает над расширением списка стран для возобновления полетов
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение
Тест на коронавирус
Приезжающие в Россию должны иметь отрицательный тест на COVID-19
Пассажирский самолет в небе
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Пассажирский самолет в небе
Ограничение на прилет отменили в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону
Российские рубли
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
Многоцелевые истребители Су-27
Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Место крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве сообщили об итогах расшифровки самописцев сбитого в Иране Boeing
Флаг Швейцарии
Генпрокурор Швейцарии подал в отставку из-за разбирательств по махинациям
Эмблема на форме сотрудника полиции
Источник сообщил об обыске в доме депутата народного собрания Ингушетии
Самолет в небе
Росавиация уведомит авиакомпании и аэропорты о рейсах за рубеж
Бодрум. Эгейское море. Туристка на пляже отеля Lujo Bodrum
Россияне рассказали, в какие страны хотят полететь больше всего
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния