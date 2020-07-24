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Голикова назвала число стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение
Россия возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:52
2020-07-24T14:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:345:2908:1980_1400x0_80_0_0_0d45626a0648d30e99b089ca4d4a7e22.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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