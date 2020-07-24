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Источник сообщил об обыске в доме депутата народного собрания Ингушетии
Представители правоохранительных органов, прибывшие из Москвы, проводят обыск в доме депутата народного собрания Ингушетии Микаила Алиева, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:51
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
назрановский район
происшествия
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республика ингушетия
назрановский район
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1400x0_80_0_0_237785d429e00fb046807c9f9f0319c4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, назрановский район, происшествия

Источник сообщил об обыске в доме депутата народного собрания Ингушетии

13:51 24.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Представители правоохранительных органов, прибывшие из Москвы, проводят обыск в доме депутата народного собрания Ингушетии Микаила Алиева, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Сегодня с утра силовики, прибывшие в республику из Москвы, проводят обыск в доме депутата Алиева", - сказал собеседник агентства, не уточнив причин проведения обыска.
Одновременно с этим обыски проходят и в селении Сурхахи Назрановского района Ингушетии. "У нас в селе сейчас идут обыски в двух домах, принадлежащих членам одной фамилии. Информации о том, с чем они связаны, мы пока не владеем", - рассказали РИА Новости в администрации села.
В середине июля СК РФ сообщил о задержании бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования по Ингушетии - депутата народного собрания республики Якуба Белхороева в рамках возбужденного уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере, он арестован.
По данным следствия, Белхороев причастен к хищениям и растрате денежных средств фонда в сумме порядка 19 миллионов рублей. Как считают следователи, по фиктивным документам он оформил выплаты в связи с несчастными случаями на производстве себе, своим близким и знакомым.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика ИнгушетияНазрановский районПроисшествия
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