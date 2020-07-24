Источник сообщил об обыске в доме депутата народного собрания Ингушетии

НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Представители правоохранительных органов, прибывшие из Москвы, проводят обыск в доме депутата народного собрания Ингушетии Микаила Алиева, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Сегодня с утра силовики, прибывшие в республику из Москвы, проводят обыск в доме депутата Алиева", - сказал собеседник агентства, не уточнив причин проведения обыска.
Одновременно с этим обыски проходят и в селении Сурхахи Назрановского района Ингушетии. "У нас в селе сейчас идут обыски в двух домах, принадлежащих членам одной фамилии. Информации о том, с чем они связаны, мы пока не владеем", - рассказали РИА Новости в администрации села.
В середине июля СК РФ сообщил о задержании бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования по Ингушетии - депутата народного собрания республики Якуба Белхороева в рамках возбужденного уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере, он арестован.
По данным следствия, Белхороев причастен к хищениям и растрате денежных средств фонда в сумме порядка 19 миллионов рублей. Как считают следователи, по фиктивным документам он оформил выплаты в связи с несчастными случаями на производстве себе, своим близким и знакомым.