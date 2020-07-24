Источник сообщил об обыске в доме депутата народного собрания Ингушетии

"Сегодня с утра силовики, прибывшие в республику из Москвы, проводят обыск в доме депутата Алиева", - сказал собеседник агентства, не уточнив причин проведения обыска.

По данным следствия, Белхороев причастен к хищениям и растрате денежных средств фонда в сумме порядка 19 миллионов рублей. Как считают следователи, по фиктивным документам он оформил выплаты в связи с несчастными случаями на производстве себе, своим близким и знакомым.