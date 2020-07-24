Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

"Двадцать четвертого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа", - говорится в сообщении.