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Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика над Черным морем, тот в итоге свернул в сторону от границы России,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:51
черное море
су-27
нато
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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черное море, су-27, нато, в мире

Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

13:51 24.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-27
Многоцелевые истребители Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Многоцелевые истребители Су-27. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика над Черным морем, тот в итоге свернул в сторону от границы России, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
"Двадцать четвертого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и "идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon".
"После разворота самолета-разведчика ВМС США от границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что весь полет российского самолета Су-27 проходил "строго в соответствии с международными правилами".
Между тем в понедельник на северо-западе Черного моря начались украино-натовские военные учения Sea Breeze-2020. Российские военные сообщали, что Черноморский флот отслеживает корабли и авиацию НАТО, участвующих в этих маневрах.
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