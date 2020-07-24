Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика над Черным морем, тот в итоге свернул в сторону от границы России, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
"Двадцать четвертого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и "идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon".
"После разворота самолета-разведчика ВМС США от границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что весь полет российского самолета Су-27 проходил "строго в соответствии с международными правилами".
Между тем в понедельник на северо-западе Черного моря начались украино-натовские военные учения Sea Breeze-2020. Российские военные сообщали, что Черноморский флот отслеживает корабли и авиацию НАТО, участвующих в этих маневрах.