Генпрокурор Швейцарии подал в отставку из-за разбирательств по махинациям

ЖЕНЕВА, 24 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный прокурор Генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер подал в отставку на фоне судебных разбирательств о его махинациях во время расследований дел, связанных с ФИФА , говорится на сайте Генеральной прокуратуры страны.

"Я уважаю решение Федерального административного суда. Я продолжаю отвергать обвинения во лжи. Однако тот факт, что мне не доверяют как генеральному прокурору, наносит ущерб генеральной прокуратуре. Вследствие этого и в интересах учреждений я предлагаю компетентной юридической комиссии свою отставку", - говорится в публичном обращении генерального прокурора, опубликованном на сайте генпрокуратуры в пятницу.

После обвинений Лаубера в нарушениях во время расследований уголовных дел по подозрению в нечестном ведении бизнеса и отмывании денег при заключении контрактов на проведение Чемпионатов мира по футболу в 2018 году в России и в 2022 году в Катаре, надзорный орган генпрокуратуры начал дисциплинарное расследование в отношении действий генпрокурора. По решению комиссии от 2 марта нынешнего года Лаубер был обвинен в серьезных и неоднократных нарушениях должностных обязанностей и приговорен к выплате 8% от своего годового оклада.