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Генпрокурор Швейцарии подал в отставку из-за разбирательств по махинациям
Генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер подал в отставку на фоне судебных разбирательств о его махинациях во время расследований дел, связанных с ФИФА,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:51
фифа
швейцария
в мире
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РИА Новости
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353
60
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фифа, швейцария, в мире

Генпрокурор Швейцарии подал в отставку из-за разбирательств по махинациям

13:51 24.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ФомичевФлаг Швейцарии
Флаг Швейцарии
© РИА Новости / Михаил Фомичев
ЖЕНЕВА, 24 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер подал в отставку на фоне судебных разбирательств о его махинациях во время расследований дел, связанных с ФИФА, говорится на сайте Генеральной прокуратуры страны.
"Я уважаю решение Федерального административного суда. Я продолжаю отвергать обвинения во лжи. Однако тот факт, что мне не доверяют как генеральному прокурору, наносит ущерб генеральной прокуратуре. Вследствие этого и в интересах учреждений я предлагаю компетентной юридической комиссии свою отставку", - говорится в публичном обращении генерального прокурора, опубликованном на сайте генпрокуратуры в пятницу.
После обвинений Лаубера в нарушениях во время расследований уголовных дел по подозрению в нечестном ведении бизнеса и отмывании денег при заключении контрактов на проведение Чемпионатов мира по футболу в 2018 году в России и в 2022 году в Катаре, надзорный орган генпрокуратуры начал дисциплинарное расследование в отношении действий генпрокурора. По решению комиссии от 2 марта нынешнего года Лаубер был обвинен в серьезных и неоднократных нарушениях должностных обязанностей и приговорен к выплате 8% от своего годового оклада.
В пятницу Федеральный административный суд опубликовал свой ответ на апелляцию Лаубера против решения надзорного органа генпрокуратуры. Суд постановил, что выдвинутые против генпрокурора обвинения лишь частично обоснованы. Таким образом, приговор Лауберу был смягчен, а штраф понижен до 5% от годового оклада. Данное решение не является окончательным и может быть оспорено в Федеральном верховном суде.
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