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В Бурятии продлили ограничения по коронавирусу
Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия в республике, введенные из-за коронавируса, до конца августа, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:50
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Бурятии продлили ограничения по коронавирусу

13:50 24.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОЯРСК, 24 июл - РИА Новости. Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия в республике, введенные из-за коронавируса, до конца августа, сообщается на сайте регионального правительства.
"В Бурятии режим ограничительных мероприятий продлен до конца августа. По-прежнему сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения людей. В частности, приостановлена работа кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аттракционов, ночных клубов", - говорится в сообщении.
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По информации правительства, эпидемиологическая ситуация в республике остается нестабильной. Среднесуточный показатель темпов прироста за две недели не снизился и составляет 1,2. Для перехода ко второму и третьему этапу снятия ограничительных мероприятий он должен быть не более 1. По данным республиканского главка Роспотребнадзора на пятницу, с начала пандемии в республике зарегистрированы 3864 случая заражения коронавирусом.
В штатный режим работы переходит Многофункциональный центр республики. Ранее он работал по предварительной записи. Все органы исполнительной власти, за исключением учреждений минкультуры, также возобновляют штатный режим оказания услуг.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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