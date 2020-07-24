https://ria.ru/20200724/1574860683.html
В Бурятии продлили ограничения по коронавирусу
Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия в республике, введенные из-за коронавируса, до конца августа, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:50
2020-07-24T13:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_513:0:2561:2048_1400x0_80_0_0_dccd2dde40e566cc62d11249b2b2d1e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
КРАСНОЯРСК, 24 июл - РИА Новости.
Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия в республике, введенные из-за коронавируса
, до конца августа, сообщается на сайте регионального правительства.
"В Бурятии режим ограничительных мероприятий продлен до конца августа. По-прежнему сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения людей. В частности, приостановлена работа кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аттракционов, ночных клубов", - говорится в сообщении.
По информации правительства, эпидемиологическая ситуация в республике остается нестабильной. Среднесуточный показатель темпов прироста за две недели не снизился и составляет 1,2. Для перехода ко второму и третьему этапу снятия ограничительных мероприятий он должен быть не более 1. По данным республиканского главка Роспотребнадзора
на пятницу, с начала пандемии в республике зарегистрированы 3864 случая заражения коронавирусом.
В штатный режим работы переходит Многофункциональный центр республики. Ранее он работал по предварительной записи. Все органы исполнительной власти, за исключением учреждений минкультуры, также возобновляют штатный режим оказания услуг.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.