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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200724/1574860574.html
Первый за 86 лет намаз начался в Айя-Софии в Стамбуле
Президент Турции Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в Айя-Софии в Стамбуле, где начался первый после 1934 года пятничный намаз, передает... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Первый за 86 лет намаз начался в Айя-Софии в Стамбуле

13:49 24.07.2020 (обновлено: 14:25 24.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВерующие на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
Верующие на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в Айя-Софии в Стамбуле, где начался первый после 1934 года пятничный намаз, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее губернатор Стамбула Али Ерликайя объявил, что доступ в район Айя-Софии полностью закрыт из-за большого скопления людей.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Храм Святой Софии - Айя-София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Президент Турции Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии в Стамбуле
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Неочевидные последствия первого намаза в Святой Софии
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