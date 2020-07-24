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В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:49
киевская область
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РИА Новости
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киевская область, украина, в мире

В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле

13:49 24.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Вблизи села Артемовка, что в Бориспольском районе, неизвестный осуществил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry, за рулем которого находился 44-летний житель города Киева. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.
По данным полиции, вместе с мужчиной в автомобиле был его сын, он не пострадал.
На месте работали правоохранители, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по розыску вооруженного злоумышленника.
По данным украинских СМИ, неизвестный расстрелял киевского бизнесмена, вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана.
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Киевская областьУкраинаВ мире
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