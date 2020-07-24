В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле

"Вблизи села Артемовка, что в Бориспольском районе, неизвестный осуществил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry, за рулем которого находился 44-летний житель города Киева. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.