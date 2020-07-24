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Оперштаб работает над расширением списка стран для возобновления полетов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оперативный штаб работает над расширением списка стран, с которыми может быть на взаимной основе восстановлено... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:12
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, татьяна голикова, общество

Оперштаб работает над расширением списка стран для возобновления полетов

13:47 24.07.2020 (обновлено: 14:12 24.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оперативный штаб работает над расширением списка стран, с которыми может быть на взаимной основе восстановлено международное авиасообщение.
"Оперативный штаб еженедельно мониторирует ситуацию по поводу того, как развивается ситуация, и также будет работать и работает уже над расширением списка стран, в которое может быть возобновлено авиационное сообщение на взаимной основе", - сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 24".
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