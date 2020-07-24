https://ria.ru/20200724/1574860451.html
Оперштаб работает над расширением списка стран для возобновления полетов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оперативный штаб работает над расширением списка стран, с которыми может быть на взаимной основе восстановлено... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:47
2020-07-24T14:12
туризм
туризм
новости - туризм
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1400x0_80_0_0_2e813a43866a64c8ec063fce0bd16af2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1400x0_80_0_0_2e813a43866a64c8ec063fce0bd16af2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_5277223f31d7f32c26d6a0060da30861.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_307:0:2355:2048_1400x0_80_0_0_c2ea190a636e5af3fd65ba747501e7b4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, татьяна голикова, общество