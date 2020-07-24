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Голикова объяснила возобновление международного авиасообщения
Международное авиасообщение возобновлено в связи со снижением темпов прироста коронавируса в РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Голикова объяснила возобновление международного авиасообщения

13:46 24.07.2020 (обновлено: 14:19 24.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Международное авиасообщение возобновлено в связи со снижением темпов прироста коронавируса в РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Сегодня председателем правительства Российской Федерации было подписано распоряжение о начале возобновления авиационного сообщения с рядом государств. Это стало возможным, потому что на протяжении достаточно длительного времени в Российской Федерации снижаются темпы прироста новой коронавирусной инфекции", - заявила Голикова в эфире канала " Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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