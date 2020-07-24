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Правительство предоставит порядка 20 миллиардов рублей регионам
Правительство предоставит порядка 20 миллиардов рублей регионам для выплат безработным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:46
2020-07-24T13:50
михаил мишустин
общество
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