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Правительство предоставит порядка 20 миллиардов рублей регионам
Правительство предоставит порядка 20 миллиардов рублей регионам для выплат безработным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:50
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Правительство предоставит порядка 20 миллиардов рублей регионам

13:46 24.07.2020 (обновлено: 13:50 24.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство предоставит порядка 20 миллиардов рублей регионам для выплат безработным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства он напомнил, что для поддержки безработных принят целый ряд мер, в том числе увеличены пособия по безработице.
Коронавирус сильно изменил рынок труда – Мишустин о росте числа безработных
22 июля, 10:25
Мишустин рассказал о росте числа зарегистрированных безработных
"Чтобы оно выплачивалось в полном объеме, правительство предоставит регионам еще около 20 миллиардов рублей. Важно, чтобы люди вовремя получали положенные им средства", - сказал Мишустин.
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Михаил МишустинОбщество
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