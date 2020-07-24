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В России предложили создать сервис бронирования отдыха в Крыму
Председатель общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов предложил создать крымскую систему... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:20
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туризм
новости - туризм
игорь зотов
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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туризм, новости - туризм, игорь зотов, республика крым

В России предложили создать сервис бронирования отдыха в Крыму

13:44 24.07.2020 (обновлено: 14:20 24.07.2020)
238
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Председатель общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов предложил создать крымскую систему интернет-бронирования отелей.
"Крыму нужен такой верифицированный сайт, где люди должны понимать, что объекты, которые на нем представлены, легальные и официальные. Должна быть система мотивации", чем больше ты бронируешь, тем (больше) возможная скидка", - сказал Зотов журналистам в пресс-центре крымского представительства МИА "Россия сегодня".
По его словам, многие туристы из других российских регионов сталкиваются с проблемой качественного и легального бронирования номеров в крымских отелях.
"К сожалению, существуют случаи, когда люди приезжают, а им говорят, что они ничего не бронировали. Люди зачастую просто не понимают и не знают, где искать номер по доступной цене в нормальном отеле, поэтому обращаются к десяткам сайтов, которые зачастую берут свою комиссию", - сказал Зотов.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмИгорь ЗотовРеспублика Крым
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