В России предложили создать сервис бронирования отдыха в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Председатель общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов предложил создать крымскую систему интернет-бронирования отелей.
"Крыму нужен такой верифицированный сайт, где люди должны понимать, что объекты, которые на нем представлены, легальные и официальные. Должна быть система мотивации", чем больше ты бронируешь, тем (больше) возможная скидка", - сказал Зотов журналистам в пресс-центре крымского представительства МИА "Россия сегодня".
По его словам, многие туристы из других российских регионов сталкиваются с проблемой качественного и легального бронирования номеров в крымских отелях.
"К сожалению, существуют случаи, когда люди приезжают, а им говорят, что они ничего не бронировали. Люди зачастую просто не понимают и не знают, где искать номер по доступной цене в нормальном отеле, поэтому обращаются к десяткам сайтов, которые зачастую берут свою комиссию", - сказал Зотов.