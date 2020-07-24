В России предложили создать сервис бронирования отдыха в Крыму

"Крыму нужен такой верифицированный сайт, где люди должны понимать, что объекты, которые на нем представлены, легальные и официальные. Должна быть система мотивации", чем больше ты бронируешь, тем (больше) возможная скидка", - сказал Зотов журналистам в пресс-центре крымского представительства МИА "Россия сегодня".