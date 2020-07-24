Путин рекомендовал главам регионов поддержать штабы акции "Мы Вместе"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам регионов оказывать поддержку региональным штабам всероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с участниками акции "МыВместе", который опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ: оказывать поддержку региональным штабам Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе" в целях расширения их сферы деятельности после отмены ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", — говорится в перечне поручений.
Доклад должен быть представлен до 1 ноября 2020 года, далее – ежегодно.
Также президент поручил рассмотреть вопрос о закреплении волонтеров акции "#МыВместе" за гражданами пожилого возраста, которые нуждаются в постоянной или временной посторонней помощи.
"Рассмотреть совместно с главами муниципальных образований вопрос о присвоении элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети в границах муниципальных образований, а также медицинским и образовательным организациям имен медицинских работников, проявивших самоотверженность и героизм в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга", — говорится в документе.
Доклад должен быть представлен до 1 ноября 2020 года. Ответственные — высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.