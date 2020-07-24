Путин рекомендовал главам регионов поддержать штабы акции "Мы Вместе"

Также президент поручил рассмотреть вопрос о закреплении волонтеров акции "#МыВместе" за гражданами пожилого возраста, которые нуждаются в постоянной или временной посторонней помощи.

"Рассмотреть совместно с главами муниципальных образований вопрос о присвоении элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети в границах муниципальных образований, а также медицинским и образовательным организациям имен медицинских работников, проявивших самоотверженность и героизм в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга", — говорится в документе.