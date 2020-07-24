https://ria.ru/20200724/1574860041.html
В Башкирии нашли тело девочки, утонувшей в реке
Правоохранители Башкирии нашли в реке тело девочки, которая ушла рыбачить и пропала; предположительно, она утонула на глазах сестры, которая не смогла ее... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:41
2020-07-24T13:41
республика башкортостан
происшествия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, происшествия
УФ, 24 июл – РИА Новости.
Правоохранители Башкирии
нашли в реке тело девочки, которая ушла рыбачить и пропала; предположительно, она утонула на глазах сестры, которая не смогла ее спасти.
Ранее сообщалось, что 19 июля 10-летняя девочка вышла из дома бабушки в деревне Устье-Салдыбаш и направилась к берегу реки Уфа, где рыбачила ее старшая двоюродная сестра, после чего пропала без вести. Следователями СК РФ по Башкирии было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
"В настоящее время поиски девочки завершены, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Источник агентства в правоохранительных органах региона рассказал, что тело ребенка нашли на реке Уфимка, в двух километрах от места происшествия.
"Предположительно, девочка утонула на глазах сестренки, которая рыбачила на берегу. Девочка купалась рядом, а когда ее понесло течением, сестренка кинулась в воду, но не смогла ее ухватить. Пока она сбегала за отцом, который косил траву недалеко от реки, ребенок пропал из виду", - заявил собеседник.