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В Башкирии нашли тело девочки, утонувшей в реке
Правоохранители Башкирии нашли в реке тело девочки, которая ушла рыбачить и пропала; предположительно, она утонула на глазах сестры, которая не смогла ее... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:41
республика башкортостан
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика башкортостан, происшествия

В Башкирии нашли тело девочки, утонувшей в реке

13:41 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
УФ, 24 июл – РИА Новости. Правоохранители Башкирии нашли в реке тело девочки, которая ушла рыбачить и пропала; предположительно, она утонула на глазах сестры, которая не смогла ее спасти.
Ранее сообщалось, что 19 июля 10-летняя девочка вышла из дома бабушки в деревне Устье-Салдыбаш и направилась к берегу реки Уфа, где рыбачила ее старшая двоюродная сестра, после чего пропала без вести. Следователями СК РФ по Башкирии было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
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"В настоящее время поиски девочки завершены, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Источник агентства в правоохранительных органах региона рассказал, что тело ребенка нашли на реке Уфимка, в двух километрах от места происшествия.
"Предположительно, девочка утонула на глазах сестренки, которая рыбачила на берегу. Девочка купалась рядом, а когда ее понесло течением, сестренка кинулась в воду, но не смогла ее ухватить. Пока она сбегала за отцом, который косил траву недалеко от реки, ребенок пропал из виду", - заявил собеседник.
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