В Башкирии нашли тело девочки, утонувшей в реке

"Предположительно, девочка утонула на глазах сестренки, которая рыбачила на берегу. Девочка купалась рядом, а когда ее понесло течением, сестренка кинулась в воду, но не смогла ее ухватить. Пока она сбегала за отцом, который косил траву недалеко от реки, ребенок пропал из виду", - заявил собеседник.