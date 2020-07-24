Мурашко рассказал о работе по модернизации инфекционной службы

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минздрав России работает над программой модернизации инфекционной службы страны, к осени уже начали готовить коечную медицинскую сеть, заявил министр здравоохранения РФ Минздрав России работает над программой модернизации инфекционной службы страны, к осени уже начали готовить коечную медицинскую сеть, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

"На осень, конечно же, мы уже сегодня базу коечной сети приводим в активную готовность, мы работаем сегодня над программой модернизации инфекционной службы. Те выводы и опыт промежуточный, которые мы сегодня делаем, позволяют нам оптимизировать наши действия в плане эффективности и готовности", - сказал Мурашко журналистам.

Он отметил, что пока еще только ведется работа по созданию вакцины от коронавируса, очень важно ответственное поведение граждан.