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Мурашко рассказал о работе по модернизации инфекционной службы
Минздрав России работает над программой модернизации инфекционной службы страны, к осени уже начали готовить коечную медицинскую сеть, заявил министр... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:39
михаил мурашко
здоровье - общество
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353
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михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко рассказал о работе по модернизации инфекционной службы

13:39 24.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минздрав России работает над программой модернизации инфекционной службы страны, к осени уже начали готовить коечную медицинскую сеть, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"На осень, конечно же, мы уже сегодня базу коечной сети приводим в активную готовность, мы работаем сегодня над программой модернизации инфекционной службы. Те выводы и опыт промежуточный, которые мы сегодня делаем, позволяют нам оптимизировать наши действия в плане эффективности и готовности", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что пока еще только ведется работа по созданию вакцины от коронавируса, очень важно ответственное поведение граждан.
"Такой наглядный пример, когда наши граждане научились и более активно стали следить за гигиеной рук, мы видим, что заболеваемость кишечными инфекциями резко пошла вниз, это позитивный опыт, его нужно сохранить, нужно быть ответственными к своему здоровью", - пояснил Мурашко.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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