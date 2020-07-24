https://ria.ru/20200724/1574859969.html
Мурашко рассказал о работе по модернизации инфекционной службы
Минздрав России работает над программой модернизации инфекционной службы страны, к осени уже начали готовить коечную медицинскую сеть, заявил министр... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:39
2020-07-24T13:39
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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михаил мурашко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Минздрав России работает над программой модернизации инфекционной службы страны, к осени уже начали готовить коечную медицинскую сеть, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
.
"На осень, конечно же, мы уже сегодня базу коечной сети приводим в активную готовность, мы работаем сегодня над программой модернизации инфекционной службы. Те выводы и опыт промежуточный, которые мы сегодня делаем, позволяют нам оптимизировать наши действия в плане эффективности и готовности", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что пока еще только ведется работа по созданию вакцины от коронавируса, очень важно ответственное поведение граждан.
"Такой наглядный пример, когда наши граждане научились и более активно стали следить за гигиеной рук, мы видим, что заболеваемость кишечными инфекциями резко пошла вниз, это позитивный опыт, его нужно сохранить, нужно быть ответственными к своему здоровью", - пояснил Мурашко.