Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574859946.html
Онлайн-конференция вице-спикера ГД РФ Ирины Яровой
28 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирины ЯРОВОЙ, посвященную итогам законодательной работы вице-спикера в весеннюю сессию Государственной Думы.
2020-07-24T13:39
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1574859946.jpg?1595587147
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1574859946.jpg?1595587147
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция вице-спикера ГД РФ Ирины Яровой

13:39 24.07.2020
26
28 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирины ЯРОВОЙ, посвященную итогам законодательной работы вице-спикера в весеннюю сессию Государственной Думы.
Задать вопрос

В рамках мероприятия речь пойдет о самых значимых законопроектах, разработанных Ириной Яровой и принятых в весеннюю сессию, таких как закон о горячем питании для учеников начальной школы и проведение Общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби. Вице-спикер Госдумы расскажет о законопроектах, внесенных ею в Государственную Думу и находящихся на рассмотрении, таких как упрощение для семей рефинансирования ипотеки с использованием маткапитала, создание дополнительных возможностей для мам в декрете на получение допобразования, защита интересов садоводов, защита граждан от недобросовестной рекламы банковских кредитов, принятие дополнительных мер защиты граждан от взаимодействия с коллекторами, а также о пакете законопроектов, направленных на наведение порядка на страховом рынке.
Также будут освещены вопросы безопасности детей, работа Совета законодателей в первом полугодии 2020 года и законодательные инициативы, которые готовятся к внесению в осеннюю сессию, в том числе законопроект о доступности и открытости целевого набора в вузы, тема профилактики преступлений среди несовершеннолетних, закон о туризме, для разработки которого создана межведомственная группа.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
100000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
В Кремле заявили об отсутствии сроков проведения прямой линии с Путиным
Чебоксары
ПСБ и Чувашия обсудили перспективы развития экономических связей
Голосование
ЦИК ужесточит требования к местам голосования на придомовых территориях
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
СФ одобрил закон по упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса
Московская городская избирательная комиссия
МГИК утвердила порядок проведения электронного голосования на выборах
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК подготовит пакет поправок в избирательное законодательство
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о программе по вывозу россиян из-за рубежа
Созревшие початки кукурузы
Липецкая область увеличила объемы агроэкспорта
Остров Святой Стефан в Черногории
В храмах Черногории звонили колокола из-за превращения Айя-Софии в мечеть
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не располагают информацией о законопроекте о критике ФСБ
Медик в защитном костюме
В Бельгии умер трехлетний ребенок с коронавирусом
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова объяснила возобновление международного авиасообщения
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Мадриде предложили ввести тестирование на COVID-19 перед перелетами
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
ЦИК планирует эксперимент по электронному голосованию в двух регионах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния