Онлайн-конференция вице-спикера ГД РФ Ирины Яровой

В рамках мероприятия речь пойдет о самых значимых законопроектах, разработанных Ириной Яровой и принятых в весеннюю сессию, таких как закон о горячем питании для учеников начальной школы и проведение Общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби. Вице-спикер Госдумы расскажет о законопроектах, внесенных ею в Государственную Думу и находящихся на рассмотрении, таких как упрощение для семей рефинансирования ипотеки с использованием маткапитала, создание дополнительных возможностей для мам в декрете на получение допобразования, защита интересов садоводов, защита граждан от недобросовестной рекламы банковских кредитов, принятие дополнительных мер защиты граждан от взаимодействия с коллекторами, а также о пакете законопроектов, направленных на наведение порядка на страховом рынке.Также будут освещены вопросы безопасности детей, работа Совета законодателей в первом полугодии 2020 года и законодательные инициативы, которые готовятся к внесению в осеннюю сессию, в том числе законопроект о доступности и открытости целевого набора в вузы, тема профилактики преступлений среди несовершеннолетних, закон о туризме, для разработки которого создана межведомственная группа.