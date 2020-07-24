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ПСБ и Чувашия обсудили перспективы развития экономических связей
Перспективы развития сотрудничества ПСБ с крупнейшими промышленными предприятиями Чувашии обсудили руководители бизнес-блоков ПСБ Олег Минаев и Сергей Платонов... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:37
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промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ и Чувашия обсудили перспективы развития экономических связей

13:37 24.07.2020
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© Depositphotos / alexnikitЧебоксары
Чебоксары
© Depositphotos / alexnikit
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Перспективы развития сотрудничества ПСБ с крупнейшими промышленными предприятиями Чувашии обсудили руководители бизнес-блоков ПСБ Олег Минаев и Сергей Платонов с врио главы республики Олегом Николаевым, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В рамках поездки в республику представители ПСБ посетили крупнейшие градообразующие предприятия региона. Так, с генеральным директором ООО "ПК "Промтрактор" были обсуждены сферы взаимодействия банка и концерна, возможности финансирования его проектов.
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