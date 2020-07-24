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Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД
Сотрудники ДПС задержали в Новой Москве женщину, за которой числилось штрафов за нарушение правил дорожного движения на более чем миллион рублей, сообщается на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:58
новая москва
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москва
происшествия
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https://ria.ru/20180810/1526326790.html
сажать таких надо - она же просто издевается над законом
75
уже уберите эту прореху в законе с возможностью накопить кучу штрафов. сделайте лимит 3 шт в год. за 4й уже права на полку.
72
28
новая москва
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571320216_0:276:3068:2002_1400x0_80_0_0_dcb4ce0098070c2adcf124571e986320.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая москва, гумвд, москва, происшествия

Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД

13:36 24.07.2020 (обновлено: 14:58 24.07.2020)
15546
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сотрудники ДПС задержали в Новой Москве женщину, за которой числилось штрафов за нарушение правил дорожного движения на более чем миллион рублей, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Всего 35-летняя жительница Новой Москвы совершила 1076 нарушений, отметили в ведомстве. Ее задержали за рулем Mazda. Инспекторы ДПС составили на нее 113 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".
Материалы передали в суд, который будет решать вопрос о привлечении москвички к ответственности. Машину эвакуировали и передали службе судебных приставов.
Автомобиль ДПС. Архивное фото
10 августа 2018, 15:02
Житель Волгограда задолжал по штрафам за нарушения ПДД 1,5 миллиона рублей
262561423810
Обсудить 28
Новая МоскваГУМВДМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
сажать таких надо - она же просто издевается над законом
24 июля, 13:39
О Ольга Занкова
6720105
уже уберите эту прореху в законе с возможностью накопить кучу штрафов. сделайте лимит 3 шт в год. за 4й уже права на полку.
24 июля, 15:08
Evgeniy Domichev
58101012
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