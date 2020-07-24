https://ria.ru/20200724/1574859676.html
Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД
Сотрудники ДПС задержали в Новой Москве женщину, за которой числилось штрафов за нарушение правил дорожного движения на более чем миллион рублей, сообщается на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:36
2020-07-24T14:58
новая москва
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происшествия
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https://ria.ru/20180810/1526326790.html
Ольга Занкова
сажать таких надо - она же просто издевается над законом
75
Evgeniy Domichev
уже уберите эту прореху в законе с возможностью накопить кучу штрафов. сделайте лимит 3 шт в год. за 4й уже права на полку.
72
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая москва, гумвд, москва, происшествия