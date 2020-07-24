В Бельгии умер трехлетний ребенок с коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Власти Власти Бельгии , где в последние недели наблюдается рост случаев C0VID-19, сообщили в пятницу о смерти трехлетнего ребенка в результате заражения коронавирусом.

"Несколько дней назад трехлетний ребенок скончался в результате заражения COVID-19. Эта новость нас глубоко трогает как ученых, а также как родителей", - сказал на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель антикризисного центра по борьбе с коронавирусом Бадевейн Катри.

По его словам, в последние дни в Бельгии в среднем от коронавируса ежедневно умирают три человека.

"Надеюсь, что этот новый кризис подтолкнет к проявлению большей сознательности", - сказал бельгийский представитель. Он подчеркнул, что смерти из-за COVID-19 в таком юном возрасте случаются крайне редко, однако "никто не застрахован". "Мы не можем отрицать, что вирус по-прежнему остается среди нас", - добавил он.

Власти Бельгии объявили в четверг об ужесточении меры по противодействию распространению коронавируса на фоне роста случаев COVID-19 в стране. С субботы, 25 июля, ношение масок становится обязательным на рынках и торговых улицах, во всех местах массового скопления людей как общественных, так и частных. Также объявлено, что Бельгия пока не будет переходить к пятой фазе снятия ограничительных мер. Таким образом, по-прежнему останутся под запретом фестивали и дискотеки, ярмарки и концерты.

Что касается поездок за границу, то власти призывают четко следовать рекомендациям МИД. При этом каждый путешественник должен будет заполнить анкету, чтобы по возвращении власти могли при необходимости отследить его контакты.

В Бельгии в понедельник было зафиксировано более 400 новых случаев COVID-19, что является самым высоким показателем с мая.

Всего в Бельгии с начала вспышки в середине марта зафиксировано около 65 тысяч случаев COVID-19 из числа протестированных жителей страны, скончались порядка 9,8 тысячи человек.