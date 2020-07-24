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В Бельгии умер трехлетний ребенок с коронавирусом
Власти Бельгии, где в последние недели наблюдается рост случаев C0VID-19, сообщили в пятницу о смерти трехлетнего ребенка в результате заражения коронавирусом. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, бельгия, в мире

В Бельгии умер трехлетний ребенок с коронавирусом

13:34 24.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик в защитном костюме
Медик в защитном костюме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Медик в защитном костюме. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Власти Бельгии, где в последние недели наблюдается рост случаев C0VID-19, сообщили в пятницу о смерти трехлетнего ребенка в результате заражения коронавирусом.
"Несколько дней назад трехлетний ребенок скончался в результате заражения COVID-19. Эта новость нас глубоко трогает как ученых, а также как родителей", - сказал на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель антикризисного центра по борьбе с коронавирусом Бадевейн Катри.
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По его словам, в последние дни в Бельгии в среднем от коронавируса ежедневно умирают три человека.
"Надеюсь, что этот новый кризис подтолкнет к проявлению большей сознательности", - сказал бельгийский представитель. Он подчеркнул, что смерти из-за COVID-19 в таком юном возрасте случаются крайне редко, однако "никто не застрахован". "Мы не можем отрицать, что вирус по-прежнему остается среди нас", - добавил он.
Власти Бельгии объявили в четверг об ужесточении меры по противодействию распространению коронавируса на фоне роста случаев COVID-19 в стране. С субботы, 25 июля, ношение масок становится обязательным на рынках и торговых улицах, во всех местах массового скопления людей как общественных, так и частных. Также объявлено, что Бельгия пока не будет переходить к пятой фазе снятия ограничительных мер. Таким образом, по-прежнему останутся под запретом фестивали и дискотеки, ярмарки и концерты.
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Что касается поездок за границу, то власти призывают четко следовать рекомендациям МИД. При этом каждый путешественник должен будет заполнить анкету, чтобы по возвращении власти могли при необходимости отследить его контакты.
В Бельгии в понедельник было зафиксировано более 400 новых случаев COVID-19, что является самым высоким показателем с мая.
Всего в Бельгии с начала вспышки в середине марта зафиксировано около 65 тысяч случаев COVID-19 из числа протестированных жителей страны, скончались порядка 9,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БельгияВ мире
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