Более миллиона жителей Подмосковья сдали ПЦР-тесты на COVID-19

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Более миллиона жителей Подмосковья прошли ПЦР-исследование на коронавирус за время пандемии, это 13% населения области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"Тест по методу ПЦР – полимеразной цепной реакции – позволяет определить, болеет ли в данный момент человек коронавирусом или нет. Данный вид исследования проводится не только пациентам с симптомами респираторного заболевания, но и медицинским и социальным работникам, а также выпускникам школ и учителям, воспитанникам детских садов, воспитателям и другим категориям граждан. В общей сложности мы провели ПЦР-исследования 13% населения Подмосковья", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
По данным ведомства, в регионе также проводятся ИФА-исследования, позволяющие определить наличие антител к коронавирусу в крови человека.
"Жителю Подмосковья, чтобы пройти иммуноферментный анализ крови, необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале Госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30", - следует из сообщения ведомства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.