Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574859276.html
Более миллиона жителей Подмосковья сдали ПЦР-тесты на COVID-19
Более миллиона жителей Подмосковья прошли ПЦР-исследование на коронавирус за время пандемии, это 13% населения области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138817/58/1388175842_0:147:3076:1877_1400x0_80_0_0_c8a070bd77c4f628192965357b6391a9.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/138817/58/1388175842_0:147:3076:1877_1400x0_80_0_0_c8a070bd77c4f628192965357b6391a9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/138817/58/1388175842_116:0:2847:2048_1400x0_80_0_0_d07d31bcaf9f5d5e2277b47565717590.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/138817/58/1388175842_457:0:2505:2048_1400x0_80_0_0_0075ac04bafbd0ba7518bd9eece64c9e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

Более миллиона жителей Подмосковья сдали ПЦР-тесты на COVID-19

13:37 24.07.2020
153
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория исследования крови
Лаборатория исследования крови
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Лаборатория исследования крови. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Более миллиона жителей Подмосковья прошли ПЦР-исследование на коронавирус за время пандемии, это 13% населения области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"Тест по методу ПЦР – полимеразной цепной реакции – позволяет определить, болеет ли в данный момент человек коронавирусом или нет. Данный вид исследования проводится не только пациентам с симптомами респираторного заболевания, но и медицинским и социальным работникам, а также выпускникам школ и учителям, воспитанникам детских садов, воспитателям и другим категориям граждан. В общей сложности мы провели ПЦР-исследования 13% населения Подмосковья", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
По данным ведомства, в регионе также проводятся ИФА-исследования, позволяющие определить наличие антител к коронавирусу в крови человека.
"Жителю Подмосковья, чтобы пройти иммуноферментный анализ крови, необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале Госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30", - следует из сообщения ведомства.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Остров Святой Стефан в Черногории
В храмах Черногории звонили колокола из-за превращения Айя-Софии в мечеть
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о работе по модернизации инфекционной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД
Медик в защитном костюме
В Бельгии умер трехлетний ребенок с коронавирусом
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Джонсон сообщил, когда Британия победит коронавирус
Президент РФ Владимир Путин
Путин рекомендовал главам регионов поддержать штабы акции "Мы Вместе"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова объяснила возобновление международного авиасообщения
Валерий Цепкало
Российское посольство в Минске не в курсе отъезда Цепкало в Москву
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Правительство предоставит порядка 20 миллиардов рублей регионам
Пассажирский самолет в небе
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Криптообменник Сберкоин в Москве
Совфед одобрил закон о криптовалютах и цифровых финансовых активах
Баннер с логотипом Forbes
Forbes оценил, кто в России разбогател быстрее всего за время пандемии
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В России предложили создать сервис бронирования отдыха в Крыму
Пассажирский самолет в небе
Оперштаб работает над расширением списка стран для возобновления полетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния