Более миллиона жителей Подмосковья сдали ПЦР-тесты на COVID-19

"Тест по методу ПЦР – полимеразной цепной реакции – позволяет определить, болеет ли в данный момент человек коронавирусом или нет. Данный вид исследования проводится не только пациентам с симптомами респираторного заболевания, но и медицинским и социальным работникам, а также выпускникам школ и учителям, воспитанникам детских садов, воспитателям и другим категориям граждан. В общей сложности мы провели ПЦР-исследования 13% населения Подмосковья", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.