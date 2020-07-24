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ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет
Центральный банк России получил предложение саморегулируемых пенсионных организаций о введении нового налогового вычета, сообщает РБК. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:42
россия
пенсии
центральный банк рф (цб рф)
общество
экономика
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https://ria.ru/20200724/1574853253.html
Повышайте зарплату, развивайте промышленность, обеспечивайте работой народ и не надо будет никаких накоплений. Кто захочет, тот и так отложит деньги, а зачем еще и нахлебников кормить? Дайте людям жить сейчас. А то еще одно увеличение пенсионного возраста и все становится бессмысленным. Достаточно накопить на похороны себе.
39
Пока в стране не будет своей промышленности и не будет роста внутреннего рынка, все деньги народа будут уходить за бугор либо прямыми методами либо нелегально. Мы же продолжаем развивать ВПК и сырьевую экономику, а остальное за бугром покупаем. Деньги на ветер. И все эти накопления и прочие ухищрения, ничего не дадут.
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4
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_51749fa3fc0dffad88c86581791d6ab9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, пенсии, центральный банк рф (цб рф), общество, экономика

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

13:35 24.07.2020 (обновлено: 13:42 24.07.2020)
20107
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Центральный банк России получил предложение саморегулируемых пенсионных организаций о введении нового налогового вычета, сообщает РБК.
"При обсуждении таких предложений необходимо прежде всего оценить потенциальный эффект от их реализации. С учетом того, что вопросы налогообложения относятся к компетенции Минфина России, Банк России считает, что обсуждать эти предложения необходимо на площадке Минфина России", — пояснили представители регулятора.
Российские рубли
Вчера, 12:22
В Госдуме отреагировали на идею ввести налоговый пенсионный вычет
Ранее Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов предложили ввести дополнительный налоговый вычет, чтобы стимулировать население самостоятельно копить себе на пенсию.
В частности, они предложили увеличить лимит исчисления льготы до 400 тысяч рублей либо до шести процентов от зарплаты. Таким образом россияне смогли бы возвращать с добровольных взносов на будущую пенсию до 52 тысяч ежегодно, как сейчас могут делать с помощью индивидуального инвестиционного счета (ИИС) типа А.
6420860
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РоссияПенсииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Повышайте зарплату, развивайте промышленность, обеспечивайте работой народ и не надо будет никаких накоплений. Кто захочет, тот и так отложит деньги, а зачем еще и нахлебников кормить? Дайте людям жить сейчас. А то еще одно увеличение пенсионного возраста и все становится бессмысленным. Достаточно накопить на похороны себе.
24 июля, 13:59
barabashkg
3801000
Пока в стране не будет своей промышленности и не будет роста внутреннего рынка, все деньги народа будут уходить за бугор либо прямыми методами либо нелегально. Мы же продолжаем развивать ВПК и сырьевую экономику, а остальное за бугром покупаем. Деньги на ветер. И все эти накопления и прочие ухищрения, ничего не дадут.
24 июля, 14:17
barabashkg
2001010
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