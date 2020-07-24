https://ria.ru/20200724/1574859096.html
ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет
Центральный банк России получил предложение саморегулируемых пенсионных организаций о введении нового налогового вычета, сообщает РБК. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:35
2020-07-24T13:42
россия
пенсии
центральный банк рф (цб рф)
общество
экономика
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https://ria.ru/20200724/1574853253.html
barabashkg
Повышайте зарплату, развивайте промышленность, обеспечивайте работой народ и не надо будет никаких накоплений. Кто захочет, тот и так отложит деньги, а зачем еще и нахлебников кормить? Дайте людям жить сейчас. А то еще одно увеличение пенсионного возраста и все становится бессмысленным. Достаточно накопить на похороны себе.
39
barabashkg
Пока в стране не будет своей промышленности и не будет роста внутреннего рынка, все деньги народа будут уходить за бугор либо прямыми методами либо нелегально. Мы же продолжаем развивать ВПК и сырьевую экономику, а остальное за бугром покупаем. Деньги на ветер. И все эти накопления и прочие ухищрения, ничего не дадут.
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4
россия
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn24.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_51749fa3fc0dffad88c86581791d6ab9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пенсии, центральный банк рф (цб рф), общество, экономика