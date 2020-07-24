ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

"При обсуждении таких предложений необходимо прежде всего оценить потенциальный эффект от их реализации. С учетом того, что вопросы налогообложения относятся к компетенции Минфина России, Банк России считает, что обсуждать эти предложения необходимо на площадке Минфина России", — пояснили представители регулятора.

В частности, они предложили увеличить лимит исчисления льготы до 400 тысяч рублей либо до шести процентов от зарплаты. Таким образом россияне смогли бы возвращать с добровольных взносов на будущую пенсию до 52 тысяч ежегодно, как сейчас могут делать с помощью индивидуального инвестиционного счета (ИИС) типа А.