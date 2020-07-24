https://ria.ru/20200724/1574859015.html
Глава Верхневолжья рассказал о развитии дорожной сети региона
В Твери к 2024 году планируют построить вылетные магистрали сразу в нескольких направлениях, что позволит разгрузить улично-дорожную сеть столицы Тверской... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:29
2020-07-24T13:29
тверская область
тверь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570765565_0:78:2000:1203_1400x0_80_0_0_5ecf59becd920a6fe554c6a5809c1f75.jpg
https://ria.ru/20200723/1574796298.html
тверь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570765565_0:78:2000:1203_1400x0_80_0_0_5ecf59becd920a6fe554c6a5809c1f75.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570765565_147:0:1854:1280_1400x0_80_0_0_200a8f37daf18ab1383f45cddf1a883a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570765565_360:0:1640:1280_1400x0_80_0_0_3fca995b645017a8378942dc2139e29b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь