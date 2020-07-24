Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20200724/1574859015.html
Глава Верхневолжья рассказал о развитии дорожной сети региона
В Твери к 2024 году планируют построить вылетные магистрали сразу в нескольких направлениях, что позволит разгрузить улично-дорожную сеть столицы Тверской... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:29
тверская область
тверь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570765565_0:78:2000:1203_1400x0_80_0_0_5ecf59becd920a6fe554c6a5809c1f75.jpg
https://ria.ru/20200723/1574796298.html
тверь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570765565_0:78:2000:1203_1400x0_80_0_0_5ecf59becd920a6fe554c6a5809c1f75.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570765565_147:0:1854:1280_1400x0_80_0_0_200a8f37daf18ab1383f45cddf1a883a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570765565_360:0:1640:1280_1400x0_80_0_0_3fca995b645017a8378942dc2139e29b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тверь

Глава Верхневолжья рассказал о развитии дорожной сети региона

13:29 24.07.2020
146
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на селекторном совещании с главами территорий
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на селекторном совещании с главами территорий
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 24 июл - РИА Новости. В Твери к 2024 году планируют построить вылетные магистрали сразу в нескольких направлениях, что позволит разгрузить улично-дорожную сеть столицы Тверской области, сообщил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
"У нас сформирован проект по вылетным магистралям – это спрямление дороги на Кимры, строительство дороги от Восточного моста до Бежецкого шоссе, которая должна пройти практически напрямую, минуя поворот на Змеёво. Это также Старицкое шоссе, которое подлежит модернизации, шоссе в направлении Бурашево и дорога в сторону Лотошино. Планируем уже 2024 году сформировать эти магистрали", – сказал глава региона.
Строительство дороги
23 июля, 15:01Тверская область
Руденя: в 2019 году в Верхневолжье ввели в строй 476 км дорог
000000
Обсудить 0
Тверская областьТверь
Рекомендуем
Курорт Завидово в Тверской области
Руденя: на курорт Завидово можно будет за час добраться из Москвы
Поезд на станции метро Спортивная в Москве
В Москве на красной ветке метро приостановили движение поездов
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
"Автодор" повысил скоростной режим на трассе М11
Пассажирский самолет в небе
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Руденя и Догузова открыли новый пешеходный мост в Конаковском районе
Руденя и Догузова открыли новый пешеходный мост в Конаковском районе
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
Переезд ОСК из Москвы в Петербург начнется в августе
На станции Комсомольская радиальной линии Московского метрополитена
Движение поездов на Сокольнической линии московского метро восстановили
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Соседи раскрыли детали убийства москвички накануне свадьбы
Протесты в Портленде
Паника в США: "зеленые человечки" захватывают американские города
Здание Центрального банка России
Центробанк рекордно снизил ключевую ставку до 4,25%
Последствия ударов Израиля по Сирии
На границе Израиля и Сирии прогремели взрывы
Электронное табло с символикой евро и доллара
Курс евро поднялся выше 83 рублей
Mногоразовая ракетно-космическая система Крыло-СВ
Россия представила макет многоразовой ракеты легкого класса "Крыло-СВ"
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния