Российское посольство в Минске не в курсе отъезда Цепкало в Москву

МИНСК, 24 июл - РИА Новости. В посольстве России в Минске заявили, что экс-претендент на пост президента Белоруссии В посольстве России в Минске заявили, что экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало не информировал дипломатов о планах отъезда в Москву, на ряде оснований въехать в РФ можно на личном автомобиле.

Ранее источник в окружении политика сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, Цепкало выехал накануне вечером, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Посольство Белоруссии в РФ заявило, что не располагает информацией о возможном приезде в Москву Цепкало.

"Он нас не информировал", - сказал РИА Новости в пятницу представитель российской дипмиссии.

На вопрос, способствовало ли посольство выезду, так как сейчас действуют из-за COVID-19 ограничения на пересечение границы со стороны России и отсутствует регулярное транспортное сообщение, собеседник сказал, что хотя полноценного транспортного сообщения нет, въехать в РФ можно на автомобиле по ряду оснований. "Может, у него есть основания на въезд - близкий родственник, вид на жительство, разрешение для работы", - отметили в посольстве.

В свою очередь в Кремле РИА Новости заявили, что не в курсе, где находится Цепкало.