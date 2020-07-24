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Российское посольство в Минске не в курсе отъезда Цепкало в Москву
В посольстве России в Минске заявили, что экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало не информировал дипломатов о планах отъезда в Москву, на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:25
валерий цепкало
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353
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валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, москва, минск, белоруссия, в мире

Российское посольство в Минске не в курсе отъезда Цепкало в Москву

13:23 24.07.2020 (обновлено: 13:25 24.07.2020)
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© Фото : предоставлено штабом Валерия ЦепкалоВалерий Цепкало
Валерий Цепкало
© Фото : предоставлено штабом Валерия Цепкало
Валерий Цепкало. Архивное фото
МИНСК, 24 июл - РИА Новости. В посольстве России в Минске заявили, что экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало не информировал дипломатов о планах отъезда в Москву, на ряде оснований въехать в РФ можно на личном автомобиле.
Ранее источник в окружении политика сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, Цепкало выехал накануне вечером, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Посольство Белоруссии в РФ заявило, что не располагает информацией о возможном приезде в Москву Цепкало.
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"Он нас не информировал", - сказал РИА Новости в пятницу представитель российской дипмиссии.
На вопрос, способствовало ли посольство выезду, так как сейчас действуют из-за COVID-19 ограничения на пересечение границы со стороны России и отсутствует регулярное транспортное сообщение, собеседник сказал, что хотя полноценного транспортного сообщения нет, въехать в РФ можно на автомобиле по ряду оснований. "Может, у него есть основания на въезд - близкий родственник, вид на жительство, разрешение для работы", - отметили в посольстве.
В свою очередь в Кремле РИА Новости заявили, что не в курсе, где находится Цепкало.
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Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу. Цепкало не присутствовал при рассмотрении жалобы. В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.
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Валерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииМоскваМинскБелоруссияВ мире
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