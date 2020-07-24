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У посольства Белоруссии нет информации о приезде Цепкало в Москву
Посольство Белоруссии в РФ не располагает информацией о возможном приезде в Москву экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:28
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валерий цепкало, москва, белоруссия, в мире

У посольства Белоруссии нет информации о приезде Цепкало в Москву

13:20 24.07.2020 (обновлено: 13:28 24.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЗдание посольства Белоруссии в России
Здание посольства Белоруссии в России
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Посольство Белоруссии в РФ не располагает информацией о возможном приезде в Москву экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало.
Ранее источник в окружении политика сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, Цепкало выехал накануне вечером, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой.
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"У нас точно нет такой информации. У нас с Россией вы же знаете... граждане не обязательно должны отмечаться. Здесь все приезжают", - сообщил РИА Новости представитель посольства.
В свою очередь в Кремле РИА Новости заявили, что не в курсе, где находится Цепкало.
"Я не знаю", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, действительно ли экс-претендент на пост главы Белоруссии находится в России.
Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу. Цепкало не присутствовал при рассмотрении жалобы. В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.
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