У посольства Белоруссии нет информации о приезде Цепкало в Москву

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Посольство Белоруссии в РФ не располагает информацией о возможном приезде в Москву экс-претендента на пост президента Посольство Белоруссии в РФ не располагает информацией о возможном приезде в Москву экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало

Ранее источник в окружении политика сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, Цепкало выехал накануне вечером, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой.

"У нас точно нет такой информации. У нас с Россией вы же знаете... граждане не обязательно должны отмечаться. Здесь все приезжают", - сообщил РИА Новости представитель посольства.

В свою очередь в Кремле РИА Новости заявили, что не в курсе, где находится Цепкало.

"Я не знаю", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, действительно ли экс-претендент на пост главы Белоруссии находится в России.