https://ria.ru/20200724/1574858315.html
У посольства Белоруссии нет информации о приезде Цепкало в Москву
Посольство Белоруссии в РФ не располагает информацией о возможном приезде в Москву экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:20
2020-07-24T13:28
валерий цепкало
москва
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39903/92/399039249_0:149:3001:1837_1400x0_80_0_0_c68f97494e2d3be13d2f12f2a1147714.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, москва, белоруссия, в мире
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Посольство Белоруссии в РФ не располагает информацией о возможном приезде в Москву экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало
.
Ранее источник в окружении политика сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, Цепкало выехал накануне вечером, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой.
"У нас точно нет такой информации. У нас с Россией вы же знаете... граждане не обязательно должны отмечаться. Здесь все приезжают", - сообщил РИА Новости представитель посольства.
В свою очередь в Кремле РИА Новости заявили, что не в курсе, где находится Цепкало.
"Я не знаю", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, действительно ли экс-претендент на пост главы Белоруссии находится в России.
Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу. Цепкало не присутствовал при рассмотрении жалобы. В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.