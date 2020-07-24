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Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:25
вардан тоганян
азербайджан
армения
происшествия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вардан тоганян, азербайджан, армения, происшествия, в мире

Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией

13:20 24.07.2020 (обновлено: 13:25 24.07.2020)
150197
© Фото : Посольство Армении в РФПосол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
© Фото : Посольство Армении в РФ
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
"В районе юго-востока Москвы было несколько таких случаев. Очень хорошо организованные банды, хорошо вооруженные нападали, видимо, выслеживая машины с армянскими номерами или отдельных людей, и начинали большую драку <…> Это организованная провокация, которая началась с торговых точек. Если не предпринять шагов, то она будет иметь очень серьезные последствия", — заявил дипломат.
По его словам, к произошедшему причастна азербайджанская сторона.
Тоганян призвал соотечественников не терять бдительность и не поддаваться на провокации.
Минувшей ночью в столице произошла драка между выходцами из Азербайджана и Армении. Задержаны 13 человек. Несколько участников потасовки получили травмы.
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134852267089
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Вардан ТоганянАзербайджанАрменияПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Послу государства,проводящего антироссийскую и антирусскую политику не следует учить нас борьбе с бандитами и хулиганами.
24 июля, 14:31
Андрей Никифоров
135510314
К таким нарушителям жестко. Наказать. Инициаторов, если не совершил преступлений, выдворить без права въезда, навсегда.
24 июля, 14:11
Алексей Веселин
14510002
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