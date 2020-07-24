https://ria.ru/20200724/1574858187.html
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:20
2020-07-24T13:25
вардан тоганян
азербайджан
армения
происшествия
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574845288.html
Андрей Никифоров
Послу государства,проводящего антироссийскую и антирусскую политику не следует учить нас борьбе с бандитами и хулиганами.
158
Алексей Веселин
К таким нарушителям жестко. Наказать. Инициаторов, если не совершил преступлений, выдворить без права въезда, навсегда.
148
20
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вардан тоганян, азербайджан, армения, происшествия, в мире