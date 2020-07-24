Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией

"В районе юго-востока Москвы было несколько таких случаев. Очень хорошо организованные банды, хорошо вооруженные нападали, видимо, выслеживая машины с армянскими номерами или отдельных людей, и начинали большую драку <…> Это организованная провокация, которая началась с торговых точек. Если не предпринять шагов, то она будет иметь очень серьезные последствия", — заявил дипломат.