Путин поручил внести предложения о создании премии "Мы вместе"

"Росмолодежи подготовить совместно с МИДом России, Минфином России, Ассоциацией волонтерских центров и представить предложения по учреждению международной премии "We are together" ("Мы вместе"), присуждаемой иностранным гражданам и организациям за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного гуманитарного сотрудничества, предусмотрев выделение из федерального бюджета необходимых бюджетных ассигнований... Росмолодежи подготовить совместно с МИДом России, Роспотребнадзором, Ассоциацией волонтерских центров и представить предложения по проведению в 2020 году Международного форума добровольцев "#МыВместе"", - говорится в поручениях. Обозначенный срок - до 1 сентября.