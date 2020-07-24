Путин поручил внести предложения о создании премии "Мы вместе"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи, МИД, Роспотребнадзору до 1 сентября внести предложения о проведении в 2020 году Международного форума добровольцев "Мы Вместе", а также представить идеи по учреждению международной премии "We are together", присуждаемой иностранным гражданам и организациям за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем.
Опубликованные на сайте Кремля поручения даны по итогам встречи с участниками акции "МыВместе" 26 июня.
"Росмолодежи подготовить совместно с МИДом России, Минфином России, Ассоциацией волонтерских центров и представить предложения по учреждению международной премии "We are together" ("Мы вместе"), присуждаемой иностранным гражданам и организациям за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного гуманитарного сотрудничества, предусмотрев выделение из федерального бюджета необходимых бюджетных ассигнований... Росмолодежи подготовить совместно с МИДом России, Роспотребнадзором, Ассоциацией волонтерских центров и представить предложения по проведению в 2020 году Международного форума добровольцев "#МыВместе"", - говорится в поручениях. Обозначенный срок - до 1 сентября.
Кроме того, президент поручил администрации президента Российской Федерации при подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" работать с ОНФ по сбору и обработке обращений граждан.