Путин поручил внести предложения о создании премии "Мы вместе"

Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи , МИД, Роспотребнадзору до 1 сентября внести предложения о проведении в 2020 году Международного форума добровольцев "Мы Вместе", а также представить идеи по учреждению международной премии "We are together", присуждаемой иностранным гражданам и организациям за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем.