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Путин поручил внести предложения о создании премии "Мы вместе"
Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи, МИД, Роспотребнадзору до 1 сентября внести предложения о проведении в 2020 году Международного форума... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:15
общероссийский народный фронт
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, в мире

Путин поручил внести предложения о создании премии "Мы вместе"

13:15 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи, МИД, Роспотребнадзору до 1 сентября внести предложения о проведении в 2020 году Международного форума добровольцев "Мы Вместе", а также представить идеи по учреждению международной премии "We are together", присуждаемой иностранным гражданам и организациям за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем.
Опубликованные на сайте Кремля поручения даны по итогам встречи с участниками акции "МыВместе" 26 июня.
"Росмолодежи подготовить совместно с МИДом России, Минфином России, Ассоциацией волонтерских центров и представить предложения по учреждению международной премии "We are together" ("Мы вместе"), присуждаемой иностранным гражданам и организациям за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного гуманитарного сотрудничества, предусмотрев выделение из федерального бюджета необходимых бюджетных ассигнований... Росмолодежи подготовить совместно с МИДом России, Роспотребнадзором, Ассоциацией волонтерских центров и представить предложения по проведению в 2020 году Международного форума добровольцев "#МыВместе"", - говорится в поручениях. Обозначенный срок - до 1 сентября.
Кроме того, президент поручил администрации президента Российской Федерации при подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" работать с ОНФ по сбору и обработке обращений граждан.
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Общероссийский народный фронтФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Владимир ПутинВ мире
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