ДНР призвала не допустить срыв Киевом договоренностей по перемирию

ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала гарантов минских соглашений и мировое сообщество не допустить срыв Киевом договоренностей о дополнительных мерах обеспечения перемирия в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе должны быть подписаны представителями стран-участниц "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, Германия).

"Мы обращаемся к гарантам минских соглашений и ко всему мировому сообществу с призывом оказать все возможное влияние на руководителя Украины с тем, чтобы не позволить ему сорвать договорённости, от которых зависят жизни тысяч людей. Мы со своей стороны к реализации всех взятых на себя обязательств готовы, однако это не односторонний процесс - Украина также должна проявить волю к реализации мирных соглашений", - добавила Никонорова.

Контактная группа в среду согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. В МИД ДНР отметили, что приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию должны вступить в действие с 27 июля до полного урегулирования конфликта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.