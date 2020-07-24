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ДНР призвала не допустить срыв Киевом договоренностей по перемирию
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала гарантов минских соглашений и мировое... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:14
ситуация в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, лнр, донецкая народная республика, владимир зеленский, украина, в мире

ДНР призвала не допустить срыв Киевом договоренностей по перемирию

13:14 24.07.2020
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© Фото : МИД ДНРИ.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала гарантов минских соглашений и мировое сообщество не допустить срыв Киевом договоренностей о дополнительных мерах обеспечения перемирия в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе должны быть подписаны представителями стран-участниц "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, Германия).
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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"Мы обращаемся к гарантам минских соглашений и ко всему мировому сообществу с призывом оказать все возможное влияние на руководителя Украины с тем, чтобы не позволить ему сорвать договорённости, от которых зависят жизни тысяч людей. Мы со своей стороны к реализации всех взятых на себя обязательств готовы, однако это не односторонний процесс - Украина также должна проявить волю к реализации мирных соглашений", - добавила Никонорова.
Контактная группа в среду согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. В МИД ДНР отметили, что приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию должны вступить в действие с 27 июля до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваЛНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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