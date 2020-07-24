Путин поручил привлечь волонтеров акции "Мы вместе" к ликвидации ЧС

Всероссийская акция "Мы вместе" была запущена в марте для помощи в период пандемии коронавируса.

"МЧС России совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ организовать работу по привлечению имеющих необходимую подготовку волонтеров региональных штабов общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и распределению гуманитарной помощи в зонах чрезвычайных ситуаций, а также рассмотреть вопрос о проведении территориальными органами МЧС России практических занятий для таких волонтеров", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с участниками акции, которая прошла 26 июня. Текст документа опубликован на сайте Кремля.