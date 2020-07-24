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Путин поручил привлечь волонтеров акции "Мы вместе" к ликвидации ЧС
Президент России Владимир Путин поручил МЧС организовать работу по привлечению имеющих необходимую подготовку волонтеров региональных штабов общероссийской... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:12
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество

Путин поручил привлечь волонтеров акции "Мы вместе" к ликвидации ЧС

13:12 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МЧС организовать работу по привлечению имеющих необходимую подготовку волонтеров региональных штабов общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и распределению гуманитарной помощи в зонах ЧС.
Всероссийская акция "Мы вместе" была запущена в марте для помощи в период пандемии коронавируса.
"МЧС России совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ организовать работу по привлечению имеющих необходимую подготовку волонтеров региональных штабов общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и распределению гуманитарной помощи в зонах чрезвычайных ситуаций, а также рассмотреть вопрос о проведении территориальными органами МЧС России практических занятий для таких волонтеров", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с участниками акции, которая прошла 26 июня. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
В тексте документа указано, что доклад необходимо предоставить до 1 ноября 2020 года. Ответственными назначены глава МЧС Евгений Зиничев и высшие должностные лица субъектов РФ.
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