Путин поручил привлечь волонтеров акции "Мы вместе" к ликвидации ЧС

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МЧС организовать работу по привлечению имеющих необходимую подготовку волонтеров региональных штабов общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и распределению гуманитарной помощи в зонах ЧС.
Всероссийская акция "Мы вместе" была запущена в марте для помощи в период пандемии коронавируса.
"МЧС России совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ организовать работу по привлечению имеющих необходимую подготовку волонтеров региональных штабов общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и распределению гуманитарной помощи в зонах чрезвычайных ситуаций, а также рассмотреть вопрос о проведении территориальными органами МЧС России практических занятий для таких волонтеров", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с участниками акции, которая прошла 26 июня. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
В тексте документа указано, что доклад необходимо предоставить до 1 ноября 2020 года. Ответственными назначены глава МЧС Евгений Зиничев и высшие должностные лица субъектов РФ.