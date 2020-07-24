https://ria.ru/20200724/1574857502.html
Пашинян считает, что Армения вступила в этап преодоления коронавируса
Премьер Армении Никол Пашинян считает, что с учетом уменьшения числа находящихся на лечении больных с выявленным COVID-19 есть основания предполагать, что... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:07
2020-07-24T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
никол пашинян
коронавирусы
здоровье - общество
воз
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_0:236:2975:1909_1400x0_80_0_0_d4853e98174d1ef6fcc1698c4c8d146c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, никол пашинян, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире
ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости.
Премьер Армении Никол Пашинян
считает, что с учетом уменьшения числа находящихся на лечении больных с выявленным COVID-19
есть основания предполагать, что страна вступила в этап преодоления коронавирусного кризиса.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа. В стране, по данным на пятницу, выявлены 6 613 случаев заражения, на лечении находятся 9969 пациентов, 573 человека скончались.
"Впервые с 14 июня число активных (находящихся на лечении – ред.) пациентов с коронавирусом опустилось ниже показателя в 10 тысяч человек. Это очень важная новость, и есть основания предполагать, хотя я не могу уверенно настаивать, что мы не только вступили в этап преодоления коронавирусного кризиса, но и можем иметь лучшую сопротивляемость в случае ожидаемой в мире осенью второй волны заболеваемости", - сказал премьер в видеообращении в Facebook.
По его словам, для поддержания положительной динамики следует строго соблюдать противоэпидемические мероприятия, в первую очередь масочный режим.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.