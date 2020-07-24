Пашинян считает, что Армения вступила в этап преодоления коронавируса

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа. В стране, по данным на пятницу, выявлены 6 613 случаев заражения, на лечении находятся 9969 пациентов, 573 человека скончались.

"Впервые с 14 июня число активных (находящихся на лечении – ред.) пациентов с коронавирусом опустилось ниже показателя в 10 тысяч человек. Это очень важная новость, и есть основания предполагать, хотя я не могу уверенно настаивать, что мы не только вступили в этап преодоления коронавирусного кризиса, но и можем иметь лучшую сопротивляемость в случае ожидаемой в мире осенью второй волны заболеваемости", - сказал премьер в видеообращении в Facebook.