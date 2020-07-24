Россия постоянно контактирует с участниками проекта "Северный поток — 2"

"Безусловно, в рамках… совместной компании, которая является оператором этого проекта, постоянно осуществляются контакты представителей российской стороны и европейских стран, которые имеют отношение, в первую очередь Германии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент обсудить эту ситуацию с коллегами из стран, которые участвуют в строительстве "Северного потока — 2", совместную реакцию.