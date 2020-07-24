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Россия постоянно контактирует с участниками проекта "Северный поток — 2"
Россия постоянно контактирует с европейскими странами, которые имеют отношение к "Северному потоку — 2", в первую очередь с Германией, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:06
россия
северный поток — 2
дмитрий песков
германия
экономика
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353
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россия, северный поток — 2, дмитрий песков, германия, экономика

Россия постоянно контактирует с участниками проекта "Северный поток — 2"

12:40 24.07.2020 (обновлено: 13:06 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток-2" в Любмине. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия постоянно контактирует с европейскими странами, которые имеют отношение к "Северному потоку — 2", в первую очередь с Германией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что сенат США одобрил в четверг свой вариант оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который содержит дополнительные санкции в отношении "Северного потока —2".
"Безусловно, в рамках… совместной компании, которая является оператором этого проекта, постоянно осуществляются контакты представителей российской стороны и европейских стран, которые имеют отношение, в первую очередь Германии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент обсудить эту ситуацию с коллегами из стран, которые участвуют в строительстве "Северного потока — 2", совместную реакцию.
"Мне неизвестно, чтобы готовилось какое-то совместное заявление на этот счет. Здесь, еще раз повторяю, что необходимо выстраивать и тактику, и стратегию таким образом, чтобы была реализована конечная цель", - уточнил Песков.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
1710303
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РоссияСеверный поток — 2Дмитрий ПесковГерманияЭкономика
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